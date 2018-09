Hình ảnh đẹp của CSGT với người say xỉn ở phố đi bộ

Hành động ân cần chăm sóc người đàn ông say rượu trên vỉa hè phố Bà Triệu, Hà Nội của chiến sĩ công an khiến người xem thấy ấm lòng.

Hình ảnh một chiến sĩ CSGT một tay đỡ người đàn ông say rượu, một tay cầm cốc nước cho người này uống hiện được các Facebooker chia sẻ và bình luận nhiều trên mạng xã hội.

Ảnh: Bình Hiệp

Sự việc xảy ra vào sáng chủ nhật, ngày 2/10 tại khu vực ngã tư Bà Triệu - Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến phố đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm, chiến sĩ công an này cùng đồng nghiệp đã phát hiện một người đàn ông trung niên có dáng đi liêu xiêu như say rượu, bất ngờ nằm vật xuống đường. Lập tức, hai chiến sĩ CSGT đã chạy tới đỡ người đàn ông, thực hiện các biện pháp sơ cứu, cho người này uống nước. Sau khi xác định nguyên nhân do say rượu, tổ công tác cũng đã liên hệ được với người thân của người này để đến đón về.

Những bức hình ghi lại sự việc sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút hơn 10.000 lượt thích cùng rất nhiều lượt chia sẻ. Đại đa số đều tỏ rõ thái độ ủng hộ, cảm ơn: “Có thể hàng ngày các anh vẫn âm thầm làm những việc này nhưng không ai hay biết. Bức hình khiến hình ảnh của các anh trong lòng người dân đẹp hơn giữa đầy rẫy những thị phi của ngành. Mong rằng những hình ảnh như này sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa để chúng ta thấy rằng xã hội mình vẫn còn rất tốt đẹp. Cảm ơn các chiến sĩ công an”, nickname Kuluno bình luận.

Facebooker Tuấn Hữu Nguyễn cũng chia sẻ: “Làm việc tốt thì nên được tuyên dương, chụp ảnh để nhiều người biết đến như này, từ đó thấy ý nghĩa của việc tốt mà nhìn nhận vấn đề cho khách quan. Chứ không phải cứ thấy một hai cái video nói công an túm tóc, lôi cổ dân, chưa biết đầu đuôi ra sao đã lao vào chửi chẳng ra đâu vào đâu. Rất ngưỡng mộ hành động của các anh”.

Thông qua những bình luận, những lượt chia sẻ các Facebooker cũng đưa ra nhận định: "Thực tế vẫn còn rất nhiều những chiến sĩ công an xả thân, giúp đỡ người dân, có tâm có đức. Chỉ vì một vài con sâu mà làm rầu cả nồi canh, mong rằng ai cũng như những chiến sĩ này thì xã hội sẽ tốt hơn rất nhiều".

Maruko Chan