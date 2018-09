Hãy là một người nghe nhạc hiểu biết và văn hóa

Người ta có căn cứ rõ ràng để xét đạo nhạc hay không. Còn đằng này các bạn lại cảm tính theo sự ghét - thương của bản thân với nghệ sĩ.

Mew Amazing

Về bài hát "Chắc ai đó sẽ về" do Sơn Tùng M-TP viết và thể hiện trong phim "Chàng trai năm ấy" sắp ra mắt:

Mình lấy danh nghĩa là người có viết nhạc và có tìm hiểu về âm nhạc cam đoan với mọi người rằng bài hát này không đạo nhạc. Có rất nhiều yếu tố khiến cho một bài hát được gọi là đạo nhạc. Thứ nhất là giai điệu. Thứ hai là lời nhạc. Thứ ba là phối khí.

Mình đã nghe qua bài hát "Because I miss you" do Jung Yong Hwa trình bày. So sánh với bài "Chắc ai đó sẽ về" về cả 3 mặt giai điệu, lời nhạc và phối khí:

Về giai điệu (Melody): Một bài hát được gọi là đạo nhạc khi giai điệu của nó giống 80-100% giai điệu của một bài hát khác. Việc đi vòng hòa âm của hai bài hát giống nhau không phải là căn cứ để nói đạo nhạc. Có rất nhiều bài hát đi vòng hòa âm giống nhau nhưng giai điệu khác nhau vẫn được tính là tác phẩm gốc như thường. Hai bài hát này đi vòng hòa âm khá giống nhau (mặc dù không giống hoàn toàn) nhưng giai điệu thì hoàn toàn khác nhau. Các nốt nhạc đi rất khác nhau, triển khai giai điệu cũng rất khác nhau. Về giai điệu, không ai đạo ai hết.

Sơn Tùng MT-P dính nghi án đạo nhạc.

Về lời nhạc (Lyric): Phần này khỏi nói vì 100% không đạo.

Về phối khí (Producing): Bài "Because I Miss You" có phần intro là guitar, piano và giàn dây (string). Intro của "Chắc ai đó sẽ về" chỉ có mỗi piano. Vào phần verse thì phối khí của hai bài hát này khá tương đồng. Có thể chỉ có 2 - 3 nhạc cụ như nhau nhưng cách mix lại ra một bản phối cũng khác nhau. Hãy để ý hai bản phối không có nhạc cụ nào chơi giai điệu giống nhau. Ý tưởng phối khí có thể giống nhau ở việc sử dụng 2 - 3 nhạc cụ như thế nhưng không đủ để kết luận là đạo nhạc.

Tóm lại, bài hát "Chắc ai đó sẽ về" của bạn Sơn Tùng không đạo nhạc. Những bài hát trước có hay không mình không quan tâm và cũng không đào sâu vào nhưng bài hát này thì không.

Tại sao mình lại phải viết một sớ văn dài 8 chục mét để thanh minh cho một tác phẩm không liên quan tới mình? Vì mình thấy các bạn đang bị bệnh anti là phải anti tới cùng. Anti tới mức quên mất cả những kiến thức âm nhạc rất căn bản về cái gọi là copy hay đạo nhạc. "Đạo nhạc" là một từ rất nặng nề và khi một ai đó bị dính phốt "đạo nhạc" là chỉ có nước về vườn. Tiêu biểu là nhạc sĩ Bảo Chấn với bài hát "Tình thôi xót xa" năm 2004 đã bị Hội nhạc sĩ Việt Nam phát hiện và cảnh cáo đạo nhạc bài hát "Frontier" của Keiko Matsu. Từ đó sự nghiệp của ông xuống dốc trầm trọng.

Cái đó mới là đạo nhạc. Người ta có căn cứ rõ ràng để xét đạo nhạc hay không. Còn đằng này các bạn lại cảm tính theo sự ghét - thương của bản thân với nghệ sĩ. Các bạn anti không có văn hóa. Bạn thấy nó giống thì bạn tri hô lên người ta đạo nhạc. Kéo theo đó truyền thông cũng a dua theo các bạn mà cho rằng chính Sơn Tùng đang đạo nhạc, kéo cả người trong hiệp hội thu âm vào để nhận xét về việc đạo nhạc này trong khi bài hát đó chưa về có kết luận là đạo nhạc hay không. Như vậy có công bằng cho nghệ sĩ không?

Mình chưa bao giờ là một fan của Sơn Tùng cũng như những sáng tác của Tùng nhưng mình cũng sẽ không bao giờ là một fan của "hội luật rừng" như các bạn. Chính các bạn đang giết nghệ sĩ vì sự thiếu hiểu biết của mình. Có thể Tùng trước đây đã đạo nhạc. Nếu bài hát "đạo nhạc" đó bị cảnh cáo và có lý lẽ rõ ràng thì mình cũng không thể bênh bạn ý được. Nhưng đến bài hát này mình cảm thấy mọi thứ đang bị làm quá và bóp méo một cách không có lợi cho nghệ sĩ nên mình phải viết cái này.

Một lần nữa, hãy là một người nghe có hiểu biết và có văn hóa.