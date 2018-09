Hãy giảm áp lực, biến Tết thành những ngày nghỉ ngơi

Sau Tết là 12 tháng chờ chúng ta với cuộc sống thường nhật: hãy biến 365 ngày là Tết và biến Tết là nghỉ ngơi.

Kim Oanh Phan

Từ 23 tháng chạp, nếu ra đường bạn sẽ thấy cuộc sống như quay cuồng, hối hả... Sau lưng ai ai cũng như có người đuổi; nhìn sang bên người người với khuôn mặt đăm chiêu như dồn hết vào mua bán, sắm sanh... như sau Tết không có gì để ăn, để sắm, để mặc, để biếu, để cúng lễ... Nó đẩy chúng ta hoà vào sự hối hả chẳng khác sắp ngày "tận thế". Áp lực Tết đè nặng lên vai, nhất là với chị em phụ nữ. Áp lực này đã làm xảy ra bao nhiêu cuộc cãi vã, bất đồng ý kiến khi mua sắm, khi sắp đặt biếu xén dẫn đến gia đình hết cả muốn đón xuân, mất vui cả một dịp Tết tưng bừng, vậy có nên giảm bớt áp lực Tết từ chính chúng ta, những người phụ nữ gia đình.

Quà biếu (ngoại giao): có nhiều người được biếu cũng sợ khi tiếp nhận quá nhiều quà - đôi khi phía cổng hậu, họ chẳng kịp xem là của ai, quà gì đã chuyển cho hoặc tặng lại, thậm chí nhờ bán hộ bớt tránh hỏng khi không dùng hết.

Đã biết bao nhiêu người mua phải hàng giả, hàng nhái để khi người được biếu không dám nói, người đi biếu chẳng biết đã biếu quà không thể dùng vì hết hạn sử dụng, hoặc giả 100% (rượu, bánh kẹo, thực phẩm). Nên biết, ngoài các nơi kinh doang uy tín, từ lâu nay luôn có đội đi thu mua các đồ cận đát... đóng vào lẵng quà Tết. Đồ biếu thật sự ý nghĩa khi được cần, được sử dụng, được trân trọng cả từ hai phía, bạn nghĩ sao khi không nên biếu vào dịp Tết?

Đồ cúng lễ: xưa kia sắm bày lễ là tìm những loại hoa quả thể hiện ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, thanh bạch, tươi tốt, pha các loại quả có màu sắc tươi đẹp để cám ơn trời đất, tổ tiên và để bày trong ba ngày tết không thối hỏng: chuối xanh (như một bàn tay đỡ các loại hoa quả khác, làm đế để vững chãi không rơi khi bày), phật thủ hoặc bưởi (thơm cay), cam (ngọt ngào), dưa hấu (đỏ may mắn), quất (âm Hán việt tương đồng giàu sang) và tuỳ theo mà chọn chứ không thể cúng các loại hoa quả dễ hỏng trên bàn thờ... Văn hoá bày ngũ quả cũng bị thị trường lái theo và đã bị tẩm ướp rất nhiều để chống thối, bị sơn màu đỏ, xanh theo thị trường. Đừng quá câu nệ tìm tòi khi mua ngũ quả, hãy thành tâm để tổ tiên chứng giám là được, giảm áp lực đáng kể khi mua sắm.

Đồ biếu cha mẹ hai bên, họ hàng... Mất bao công chọn lựa nhưng ngày Tết khó mà biết của ai vào ai, sao không chọn lúc khác để biếu cha mẹ. Đã có nhiều trường hợp cha mẹ đánh vật khi trông giữ hoặc đuổi bắt những chú gà trong căn nhà chật chội khi các con biếu Tết. Tìm chỗ cất những đồ ăn thức uống các con mua gửi về cũng áp lực không kém chúng ta. Hoặc tìm chỗ kê một món đồ không biết sử dụng, khi được biếu tặng...

Rồi các bạn lại thấy được những chạnh lòng khi quà của mình mất bao công tìm tòi lại lọt thỏm, hoặc không được hỉ hả đón nhận. Hãy xem nhu cầu, chứ đừng lo quà biếu nổi trội, hãy giảm áp lực và nghĩ nếu ngày thường được biếu vui thế nào, biếu đâu cần đến Tết.

Đồ thực phẩm nấu cỗ: quanh năm ăn không phải chưa nếm thử nhưng dường như nhu cầu vẫn sốt xình xịch - Tủ lạnh, tủ đông hết chỗ vẫn tìm mua như thể không có thì không thể làm cơm ngày Tết.

Gà phải như thế nào, bò phải quấn mấy ki lo, chuối phải tìm quả số lẻ,, chân giò thịt thủ ninh măng , miến bánh đa, mộc nhĩ nấm hương, giò , phải tìm tòi mua khiến tay xách nách mang cho Tết. Thế là người sản xuất cũng đành làm trước để đủ cho lượng mua gấp ngàn lần dẫn đến mất an toàn cực đại về thức ăn ngày Tết. Bạn cũng nên giảm áp lực: Hãy thành tâm và nấu với tâm trạng chân thành mới đúng ý nghĩa cơm cúng gia tiên.

Tết là nghỉ ngơi, nghĩ đến người thân, xum họp trong yêu thương chứ không phải Tết đầy áp lực và mệt mỏi vì Tết nhé!

Tiền mừng tuổi và tiền lẻ đi lễ: Tiền từ túi người này sang túi người khác và đôi khi đẩy khách vào thế sượng sùng khi không chuẩn bị mừng tuổi... Hãy dùng tiền mừng các bậc cao niên và các bé nhi đồng với phong bao tượng trưng cho phù hợp văn hoá mà không làm cho trẻ luôn có thái độ thích khi được mừng tuổi.

Việc đổi tiền lễ chùa cũng làm nhiều người chạy đôn chạy đáo. Hãy nghĩ việc đổi tiền lẻ làm cho nơi được công đức lại mất phí đổi từ nhỏ sang to: hãy bỏ thói quen "rắc 10 nơi bằng phát tâm vào một nơi chính". Tâm xuất Phật biết chứ không thể rắc khắp nơi mới được chứng giám. Hàng năm tại các chùa đền, luôn rất vất vả ngồi soạn tiền lẻ để đổi thành tiền chẵn, hãy bỏ việc đổi tiền lẻ khi đi lễ cũng làm giảm bớt áp lực Tết.

Quần áo mới: Xưa kia khó khăn chỉ dịp Tết mới có manh áo mới. Ngày nay nhu cầu may mặc được coi như nhu cầu thời trang - việc sắm vội vàng không thể đáp ứng cho thời trang được. Khi giá 600 nghìn đang ế, nhưng tăng lên 1,2 triệu, sale 50% đã khiến nhiều người vơ vội vơ vàng: rẻ quá thì rộng chật mua được rẻ một nửa cứ sắm đã... Hãy cẩn trọng khi mùa sale đang rút tiền dịp Tết!

Tiệc tất niên: Đã rũ ra vì các việc liên quan đến Tết tại nhà, tại cơ quan lại bù đầu vì tất niên. Tất niên nhóm bạn cũ, cơ quan, đồng hương, đồng nghiệp, ai ai cũng tất niên và trở về nhà với thân xác rã rời, bốc mùi như hũ rượu đã uống dở và vẫn may khi mở mắt ra vẫn còn trên mặt đất... Hãy nhẹ nhàng viện lý do để an toàn và trút bớt áp lực Tết!

Rất nhiều những chi tiêu cho dịp Tết đã đẩy chúng ta vào cơn lốc không tên, nó làm cho giao thông tắc nghẽn, ngân sách gia đình khủng khoảng khi mua sắm không kế hoạch... Sau Tết là 12 tháng chờ chúng ta với cuộc sống thường nhật: hãy biến 365 ngày là Tết và biến Tết là nghỉ ngơi, nghĩ đến người thân, xum họp trong yêu thương chứ không phải Tết đầy áp lực và mệt mỏi vì Tết nhé!