Hát 'Let it go' bằng giọng 21 nhân vật hoạt hình

Ca khúc đình đám của 'Frozen' được thể hiện dưới phiên bản giọng các nhân vật hoạt hình thu hút sự chú ý của hàng triệu khán giả.

Let it go ca khúc đoại giải "Bài hát trong phim hay nhất" tại Oscar 2014, đã được anh chàng Brian Hull thu âm lại một cách rất sáng tạo. Với việc nhái giọng của 21 nhân vật trong phim do Disney và Pixar sản xuất, bản cover độc nhất vô nhị này đã đạt đến hơn 4,6 triệu lượt xem.

Cover 'Let it go' bằng tiếng nhân vật trong hoạt hình

Trong số đó có anh chàng đã giả giọng của thuyền trường Barbora và Jack Sparrow (Cướp biển vùng Caribbe), Scar (Vua sư tử), Lumiere và Cogsworth (Người đẹp và quái vật) hay như chú gấu Pooh, hổ Tigger, Mickey, Goofy... Điều khiến người xem ngạc nhiên là cách chọn giọng khéo léo của tác giả rất phù hợp với từng đoạn trong ca khúc. Chính lẽ đó, video nhận được hàng ngàn lời khen tặng của người xem.

Chia sẻ trên trang Examiner, Brian Hull, sinh viên trường Đại học Dallas Baptist cho biết, anh thực hiện video cover Let it go đặc biệt này để tham gia một cuộc thi với mong muốn giành phiếu quà tặng của hãng Walt Disney. Đồng thời anh cho biết mình vẫn đang đi học để trở thành một ca sĩ trong tương lai.

