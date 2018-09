Hành trình trẻ hóa làn da bằng một chuyến nghỉ hè

Chuyến du lịch thư giãn bên gia đình kèm lộ trình chăm sóc da cần thiết đã giúp tôi không chỉ được thư giãn mà còn khiến làn da trở nên tươi trẻ.

Tôi là một kiểm toán viên, sinh sống tại TP HCM. Khi vào “mùa kiểm toán”, tôi thường rất bận rộn nên ít có thời gian chăm sóc da. Sau mỗi mùa, tôi trông như già hơn cả vài tuổi khiến bản thân luôn mặc cảm khi đi cạnh anh xã. Nhưng chỉ sau chuyến nghỉ hè vừa rồi, da tôi như được hồi sinh. Tôi muốn chia sẻ một chút “bí kíp” để chị em văn phòng hay kiểm toán như tôi có thể phục hồi làn da khiến “vạn người mê”.

Tôi chọn Nha Trang là điểm nghỉ dưỡng sau ”mùa căng thẳng" cho gia đình. Ban đầu tôi hơi ngại vì nắng biển có thể làm da sạm và tóc khô. Nhưng sau khi nghiên cứu các kinh nghiệm giữ da được chia sẻ trên mạng, tôi tự tin đem theo các bảo bối của "Hậu duệ mặt trời" và xách ba lô lên đường. Tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn gái một chút kinh nghiệm du lịch và chăm sóc, gìn giữ da của mình khi bạn phải đi tới những vùng nắng nóng.

Nha Trang là điểm đến hấp dẫn dành cho các cặp đôi, gia đình.

Ngày 1: Hoà mình vào nắng gió thiên nhiên

Việc đầu tiên trong ngày tôi làm là uống một cốc nước ấm để detox da. Sau đó khởi động cơ thể với vài động tác yoga chào mặt trời và ngắm bình minh. Chúng tôi không bỏ qua món bún sứa đặc sản Nha Trang để điểm tâm vì trong sứa cũng có collagen. Sau bữa ăn, tôi dùng viên Nat C để bổ sung vitamin C, tăng cường sức đề kháng trong mùa hè. Hơn nữa, vitamin C còn có tác dụng làm da trắng sáng, bảo vệ da khỏi tác hại của nắng hè.

Vinpearland là điểm bắt đầu của cuộc hành trình trẻ hoá làn da của chúng tôi. Tại đây, tôi dùng đến bảo bối thứ 2 là thoa tinh chất NNO Vite để làm trắng da và một lớp mỏng kem chống nắng toàn thân. Không còn lo nắng gió biển làm hại da, tôi hoàn toàn thư giãn toàn thân, hoà mình vào đất trời thiên nhiên khi ở trên cáp treo vượt biển dài nhất Việt Nam. Tôi đi Nha Trang nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gió mơn man làn da, cái hiền dịu của nắng biển, cái xanh lấp lánh của nước biển phản chiếu ánh mặt trời.

Vinpearl sẽ cho bạn cảm giác thư thái trong kỳ nghỉ.

Hải sản cũng là đặc sản của thành phố biển xinh đẹp này. Hải sản có chứa nhiều axit béo omega 3 giúp giảm stress và kẽm giúp đẹp da hơn. Vì vậy, bữa ăn trưa của chúng tôi là hải sản tươi sống, ngon và bổ dưỡng. Buổi tối, chúng tôi đi chân trần trên cát dọc theo bãi biển thơ mộng. Từng đợt sóng vỗ vào chân, rồi cuốn theo những buồn phiền, lo toan còn sót lại trong tôi và tan biến vào lòng biển.Kết thúc một ngày, tôi không quên dùng bảo bối tiếp theo là thoa tinh chất dưỡng da đêm từ viên NNO sau khi tẩy trang và chìm sâu vào giấc mơ đẹp.

Ngày 2: Đắm mình trong bùn khoáng thiên nhiên

Vẫn như ngày hôm trước, sau khi dùng bảo bối cho da vào buổi sáng, chúng tôi đi tắm bùn khoáng thiên nhiên tại khu du lịch I-resort. Bùn và nước khoáng không chỉ detox da một cách hiệu quả mà còn giúp da tôi mịn lên trông thấy. Chiều tối là khoảng thời gian thưởng thức món bánh xèo ngon tuyệt với những con tôm mực tươi giá rẻ. Một viên NatC cũng được bổ sung ngay sau bữa ăn để giúp da không bị sạm đen vì nắng mùa hè. Kết thúc ngày hai, tôi thoa tinh chất NNO và leo lên tàu lửa và có một giấc ngủ ngon để trở về nhà.

Nhờ chuyến nghỉ hè kèm theo các bảo bối, da tôi như được một chiếc "đũa thần" giúp làm mịn, sáng và căng tràn sức sống. Thật sự cám ơn anh xã yêu quý đã cho tôi một chuyến du lịch nghỉ dưỡng thoải mái và đặc biệt cám ơn các bảo bối của "Hậu duệ mặt trời".

