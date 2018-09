Hành trình kỳ diệu chào đón một sinh linh

'The Journey of Bell' là câu chuyện chân thực và ý nghĩa về hành trình chào đón một sinh linh bé nhỏ.

"The Journey of Bell" là bộ ảnh mới nhất chào đón năm mới của Tâm Bùi, nhiếp ảnh gia từng nổi đình đám với những bộ ảnh chân thực và ý nghĩa như: "Daydreamers, những kẻ mộng mơ", "Gà Trống", "Gà mái"... "The Journey of Bell" là câu chuyện thật của một người mẹ mới sinh, một người bạn, một người chị của chính tác giả.

Trên trang cá nhân, nhiếp ảnh gia Tâm Bùi chia sẻ: "Đây là một câu chuyện thật (tất nhiên, vì mình không đủ kinh phí để dàn dựng cảnh sinh nở) của người chị vong niên Đinh Hồng Minh Tú. Chị là người đầu tiên bị mình đem ra trút bầu tâm sự khi mối tình đầu tan vỡ, rồi đến bao mối tình tiếp theo chắc bây giờ chị chán nghe lắm rồi nên thôi mình không có kể nữa. Bell là con thứ 3 của chị, mà khi xem bộ ảnh thì chắc các bạn sẽ nhận ra người con lớn trong gia đình chị là em Lăng, "nam diễn viên triển vọng" trong bộ ảnh Gà Trống cách đây 4 tháng. Lúc đó chị mang thai em Bell 5 tháng mà vẫn tay xách, nách mang dẫn em đến studio ngồi đợi em chụp hình (một cách vui vẻ không cố gắng). Khi nghe mình đề nghị về bộ ảnh, chị đồng ý ngay lập tức, có vẻ chị ấy muốn lập một kỷ lục cho em Bell, cô thiếu nữ được diễn trước ống kính khi tuổi đời nhỏ nhất".

Hành trình đón chào một sinh linh trong bệnh viện mang đến cho người xem nhiều cảm xúc khác lạ. Giây phút thiêng liêng của tình mẫu tử, những cái ôm ấm áp của người thân yêu, sự háo hức đón chờ thành viên mới của gia đình... đều là những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời mỗi người.

Mai Mai

Ảnh: Tâm Bùi