Hàng xóm thả chó không rọ mõm, khi được phản ánh thì mang gậy gộc tấn công.

Mạng xã hội đang lan truyền video ghi cảnh người phụ nữ đi làm về suýt bị hai con chó nhà kế bên lao ra cắn. Người này dùng gậy đuổi đánh con vật. Sau đó, chủ chó ra và hai bên cãi nhau, dẫn đến xô xát, khiến một người bị thương. Vụ việc xảy ra ở đường Bình Đức (quận 8, TP HCM).

Hàng xóm đánh nhau vì chó thả rông ở Sài Gòn Hàng xóm đánh nhau vì chó thả rông ở Sài Gòn.

Sau khi đăng tải, video này đã nhận được hàng trăm bình luận, đa phần lên án việc thả chó rông. Facebook Hoang Viet viết: "Thả chó rông là tiềm ẩn không những mất lòng hàng xóm mà còn mất an toàn về phòng dại. Tôi nghĩ cần xử lý nghiêm các trường hợp thả chó rông, răn đe các trường hợp vì chó cưng gây mất trật tự an ninh". Còn thành viên Tiến Vũ chia sẻ: "Phạt thật nặng những người nuôi chó không rọ mõm và để chó đi bậy trong hẻm, khu vực công cộng. Nếu con chó chẳng may bị dại và hàng xóm của họ hoặc các cháu bé bị cắn vào vùng cổ hoặc các vùng gần đầu dây thần kinh thì cái chết sẽ đến rất nhanh và khó để cứu được, hậu quả thật sự là quá lớn".

Cùng quan điểm, Facebook Vân Thăng bình luận: "Chó thả rông đi ngoài đường làm dơ bẩn hôi thối, chưa kể nó có thể bộc phát cắn người đi đường bất cứ lúc nào, rất nguy hiểm. Nhưng mức phạt hiện tại còn quá nhẹ, không mang tính răn đe chủ chó, tôi đề nghị phạt từ 2 đến 5 triệu đồng mỗi con thì sẽ triệt để vụ chó thả rông".

Cherry Trần