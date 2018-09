Hai tên trộm bỏ chạy khi bị bắt quả tang

Mang bao tải, đột nhập vào một cửa hàng điện thoại ở Hà Nội vơ vét đồ, hai thanh niên bị chủ nhà phát hiện liền bỏ chạy 'bán sống bán chết'.

Vụ việc xảy ra lúc 3h20 ngày 12/3, tại một cửa hàng điện thoại ở thôn Xuân Dục, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Facebook Huu Minh, chủ cửa hàng đã đăng tải camera ghi lại vụ việc và nhờ cộng đồng truy tìm hai tên trộm. Theo đó, vào đêm xảy ra vụ việc, vợ chồng chủ tiệm đang lái xe trên đường từ Hà Tây về thì nhận được chuông báo động camera. Mở ra xem liền phát hiện chúng đang vơ vét đồ bỏ vào bao tải. Ngay lúc này, anh đã gọi điện cho người thân đến và ngăn cản kịp thời.

Hai tên trộm bỏ chạy trối chết vì bị phát hiện

Video sau khi đăng tải gây chú ý cộng đồng. Facebook Nam Nguyễn bình luận. Cũng may mà có camera báo động và may là đến sớm, chậm một vài phút nữa là bị mất hết cả cửa hàng rồi". "Hên là hai tên trộm này mới vào nghề, thao tác chưa nhanh, nếu gặp những tên trộm chuyên nghiệp khác thì chúng đã đập cửa kính, vơ vét hết đồ đạc rồi tẩu thoát rồi. Dù không bắt được trộm, nhưng không bị thiệt hại gì cũng là may mắn lắm rồi", thành viên Hân Nabi chia sẻ.

Facebook Linh Lam ý kiến: "Xem hồi hộp quá. Chỉ mong chủ quán về kéo cửa xếp, xong chốt bên ngoài vào rồi ngồi xem camera xem hai tên trộm nó làm gì, sau đó gọi công an đến cho chúng về đồn cho chừa thói ăn trộm". "Trong tình huống này chủ nhà chỉ có một mình, khó có thể đấu lại với hai tên. Hơn nữa chỉ cần chậm chút thôi bọn chúng lại ôm luôn bao tải đồ chạy mất thì khổ. Thế nên mình nghĩ chủ nhà xử lý tình huống như thế là ổn rồi. Qua đây các cửa hàng bán đồ đạc giá trị cũng nên cẩn thận", Facebook Nhung Trịnh phản biện.

