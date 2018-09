Hai tài xế ôtô ở Hà Nội đánh nhau vì kẹt xe

Hai người đàn ông lao vào nhau đấm đá túi bụi trên phố Nguyễn Cơ Thạch cho đến khi có người đi đường tới can ngăn.

Mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi cảnh hai tài xế ôtô đánh nhau giữa đường, đoạn gần ngã tư Nguyễn Cơ Thạch - Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) chiều 10/2. Anh Nguyễn Duy Hiển - người chia sẻ video, cho biết: "Tài xế lái xe Land Cruser đi thẳng nhưng chạy vào làn rẽ phải rồi đứng im vì cảnh sát đang điều tiết giao thông chưa cho đi. Sự việc khiến dòng xe rẽ phải tắc dài. Lúc này, người đàn ông đi chiếc Vios phía sau nóng ruột, xuống xe và lời qua tiếng lại với tài xế xe Land Cruser. Sau đó, hai bên lao vào nhau đấm đá túi bụi, đến khi người đi đường tới can ngăn họ mới dừng lại".

Kẹt xe, hai tài xế ôtô lao vào nhau đấm đá túi bụi

Sau khi đoạn video được đăng tải, nhiều ý bất bình về hành động của hai tài xế này. Facebook Hùng Nguyễn viết: "Người lớn với nhau sao như trẻ con. Chuyện chẳng có gì to tát, lại cứ thích lấy nắm đấm ra để giải quết vấn đề là sao". Còn Facebook Trần Toàn chia sẻ: "Ông bà ta có câu 'Một điều nhịn bằng chín điều lành'. Đánh nhau chỉ làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn mà thôi. Cũng may là mọi người đã tới can ngăn không thì "kẻ sứt đầu, người mẻ trán" lại mất Tết".

Cherry Trần