Hai quái xế bốc đầu xe máy, bị ôtô tải quệt văng vào dải phân cách

Hai nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm bốc đầu xe máy, chạy với tốc độ cao, lạng lách trên làn ôtô. Cùng lúc, một xe tải vượt ẩu, tránh người phụ nữ dắt xe đạp qua đường đã quệt hai quái xế này văng vào bụi cỏ trên dải phân cách. May mắn, hai thanh niên không bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra chiều 1/6 trên đường Trần Khát Chân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Video do camera hành trình ôtô ghi lại, được anh Lê Xuân Minh đăng lên mạng xã hội đang thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Dưới phần bình luận, nhiều người lên án hành động chạy xe máy kiểu "tự sát" của hai thanh niên. Facebook Hồng Hải viết: "May cho hai quái xế, chứ tông vào dải phân cách bê tông thì ngắm 'gà khỏa thân' rồi". Còn Facebook Xuân Tuấn bình luận: "Thần chết say thôi, lão mà tỉnh thì hai thanh niên thích thể hiện này theo thần rồi".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, tài xế ôtô tải cũng chạy quá ẩu và người phụ nữ dắt xe đạp qua đường như vậy rất nguy hiểm. Facebook Quang Phạm chia sẻ: "Nói cho công bằng thì tài xế xe tải đánh lái kiểu đó, em chạy xe không bốc đầu chắc cũng chết". "Văn hoá giao thông Việt Nam hội tụ đủ trong một video này. Thanh niên bốc đầu xe máy, tài xế xe tải vượt ẩu, người đàn ông chạy ngược chiều, người phụ nữ qua đường bất chấp ôtô. Tất cả đều là nguyên nhân và tiềm ẩn của tai nạn giao thông. Bảo sao, mỗi năm nước ta có tới hàng chục nghìn vụ tai nạn và hàng nghìn người chết vì sự thiếu ý thức khi tham gia giao thông là vậy", Facebook Quốc Bảo bức xúc.

