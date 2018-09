Hai con Mỹ Linh khoe giọng qua bản cover mới

Bản cover của Mỹ Anh - Anh Duy và một người bạn khiến người xem thích thú bởi khả năng hát tiếng Anh cũng như đọc rap của ba bạn trẻ.

Từng được nhiều bạn trẻ hâm mộ bởi giọng ca trong veo qua ca khúc "Sống như những đóa hoa", mới đây con gái út của Mỹ Linh - Mỹ Anh tiếp tục thu hút sự chú ý của đông đảo người xem với video cover mới.

Mỹ Anh cùng bạn Mai An và anh trai Anh Duy của mình thể hiện ca khúc Best Mistake (bản gốc do ca sĩ Ariana Grande trình bày). Dù không biểu diễn trong phòng thu chuyện nghiệp hay trên sân khấu lớn, nhưng với chất giọng mộc mạc, ba bạn trẻ vẫn tạo nên sức hút lớn. Đây cũng chính là điều mà phần lớn các ý kiến bình luận, chia sẻ, dành những lời khen ngợi cho video tự chế của bộ ba Mỹ Anh - Mai An - Anh Duy.

Bạn VuongA khen ngợi: "Giọng và khả năng hát tiếng Anh của các bạn rất hay". Nickname Andy Le viết: "Ồ, bản cover này rất hay và chất. Cố gắng phát huy nhé!".

Mỹ Anh và bạn đảm nhận phần lời bài hát.

Còn anh trai Anh Duy đọc rap.

Dahie

Video: YouTube