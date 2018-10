Hai cô gái say rượu liên tục ngã giữa phố Hà Nội

"Họ uống rượu say bét nhè. Tôi cố khuyên hai em đứng gọn vào lề đường nhưng họ không chịu", anh Tiến cho biết.

Facebooker Nguyễn Quyết Tiến vừa đăng video ghi cảnh hai cô gái uống rượu say chạy xe đạp điện ngã sõng soài. Vụ việc xảy ra khuya 10/10 ở gần Xuân La (quận Tây Hồ, Hà Nội). Anh Tiến cho biết, tối qua đi làm về thấy cảnh tượng này nên đã xuống dựng xe giúp hai cô gái. "Tôi thấy nản vì họ uống rượu say bét nhè. Tôi cố khuyên hai em đứng gọn vào lề đường nhưng họ không chịu. Tôi hỏi: 'Em có đi được không?'. Cô gái đáp: 'Bọn em mới có hai chai thôi'. Sau đó, hai em cố leo lên xe để đi tiếp nhưng liên tục ngã. Hai thanh niên đi đường có nhã ý muốn giúp đưa về nhưng họ nhất quyết không chịu", anh Tiến kể.

Hai cô gái say rượu liên tục ngã xe ở Hà Nội

Sau khi đăng tải, video này đã nhận được hàng trăm bình luận. Nhiều người lên án việc hai cô gái uống rượu say mà vẫn lái xe. Facebooker Nguyễn Tuyết viết: "Đứng chẳng vững mà còn chạy xe. Đến lúc xảy ra tai nạn hay cướp của, hiếp dâm thì lại khổ cha mẹ. Hai cô gái này sống buông thả, không biết giữ mình gì cả". Còn Facebooker Hoài My chia sẻ: "Ba mẹ không lo quản chặt đi, gặp người tốt không sao, gặp người xấu thì có chuyện xảy ra rồi. Thêm nữa say xỉn ra ngoài đường lại vạ lây cho người ta nữa".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, gặp phải trường hợp này tốt nhất giữ họ lại, bắt gọi người thân đến đón hoặc gọi công an tới hỗ trợ. Facebooker Minh Quang bình luận: "Ai đã uống rượu thì tốt nhất đừng lái xe, nên gọi người nhà đến đón hoặc bắt taxi, xe ôm về. Chứ say rồi mà lái xe vậy dễ gây họa cho người khác và làm khổ gia đình. Đến lúc đó, bạn có nói vạn lần 'Giá như' cũng chẳng kịp đâu".

