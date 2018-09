Hai chàng trai chạy xe máy từ Sài Gòn ra Hà Nội trong 28 tiếng

Một phần động lực của chuyến đi này chính là do 40 giờ xuyên Việt bằng xe máy của hai cô gái trẻ gây 'sốt' mạng xã hội trước đó không lâu.

Tối 1/3, Facebooker Huỳnh Hoàng Long thông báo việc anh và bạn đã ra đến Hà Nội sau 28 tiếng 30 phút. Theo đó, hai chàng trai xuất phát từ Sài Gòn vào lúc 20h ngày 27/2 và đến Hà Nội vào lúc 0h35 phút ngày 1/3. “Thời gian gồm di chuyển, nghỉ ngơi dọc đường, ăn uống 3 bữa/ngày, ngủ sáng ngày 27 tại Bồng Sơn, thăm nhà bạn uống bia, check in dọc đường, xe thủng săm. Ban đầu dự định ngủ 20 phút sáng nhưng ngủ quá tận 2 tiếng 30 phút”.

Trước đó, ngày 25/2, bạn đồng hành của Hoàng Long là Vũ Lâm cũng thông báo trên một diễn đàn phượt về dự định chinh phục cung đường Sài Gòn - Hà Nội (1.850 km) trong vòng 40 tiếng để "thách thức bản thân".

Một phần nguyên nhân của chuyến đi này chính là do 40 giờ xuyên Việt bằng xe máy của hai cô gái trẻ “gây sốt” mạng xã hội trước đó không lâu. Hành trình của 2 nữ phượt thủ đã gây ra nhiều tranh cãi, không ít người cho rằng 40 giờ để đi từ Sài Gòn ra Hà Nội là không thể cũng như rất nguy hiểm. Để xóa tan những nghi ngờ về con số 40 giờ này, Hoàng Long và Vũ Lâm đã quyết định lên đường.

Tuy nhiên, sự việc lại tiếp tục gây ra tranh cãi trên các diễn đàn mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng hai chàng trai đã cán đích an toàn với 28 giờ 30 phút di chuyển, không ít những ý kiến tỏ ra nghi ngờ đã xuất hiện.

Một tài khoản cho biết: “Em đi 640 km trong 6 tiếng, trung bình đã là 100 - 110 km/h. Mấy bác đi từ Sài Gòn ra Hà Nội chưa đầy 29 tiếng thì em lạy mấy bác rồi”.

“Thật sự mình không tin lắm, tính ra một tiếng các bạn phải chạy khoảng 70-80 km, việc đấy là không thể vì cả hành trình kiểu gì cũng phải đi qua các khu vực dân cư. Nếu giữ tốc độ này chẳng nhẽ các bạn không gặp cảnh sát giao thông một lần nào sao? Với cả việc đi lại như này để làm gì, bạn nhận ra được điều gì khi thách thức bản thân như này? Là sự lo lắng của gia đình hay ánh mắt e ngại của người tham gia giao thông những nơi bạn đi qua?”, nickname Jacob82 viết.

Facebooker Trần Tín thì e ngại việc này có thể để lại hệ lụy xấu cho giới trẻ: “Nếu đi như hai bạn này thì trung bình vận tốc lúc nào cũng phải 80 - 90 km/h, đi liên tục 24 tiếng mà đường không phải đoạn nào cũng đẹp, không an toàn một chút nào. Sau cặp đôi này sẽ lại còn nhiều cặp nữa. Thách thức giới hạn của bản thân như này liệu tốt hay không? Cá nhân mình nghĩ phượt trong mắt mọi người giờ đã không được đẹp rồi, giờ lại còn tranh đua tốc độ với nhau sẽ lại càng xấu hơn, nguy hiểm cho cả mình lẫn người khác”.

Về vấn đề an toàn, Hoàng Long cũng chia sẻ trên trang cá nhân: “Mình chỉ nói ngắn gọn là khi bạn đã bước chân ra khỏi cổng nhà thì mọi sự an toàn đều bị phá bỏ. Nhưng mình và Vũ biết trường hợp an toàn cho bản thân và người đi đường”.

