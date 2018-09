Hà Anh: 'Muốn đoạt giải phải đẹp theo chuẩn quốc tế'

Hãy nhìn những cô gái từng đăng quang để thấy 'chuẩn' của chúng ta vô tình đi ngược với 'chuẩn' của quốc tế.

Vũ Nguyễn Hà Anh

Đọc một bài báo mang tên "Liệu sắc đẹp Việt có bị xử ép trên đấu trường quốc tế", là một người từng tham gia các đấu trường quốc tế, đã và vẫn đang làm việc ở thị trường quốc tế và quan sát các cuộc thi sắc đẹp quốc tế lớn tôi có những suy nghĩ sau:

Gạt qua các yếu tố chính trị, tài chính có phần nào tồn tại đặc biệt là ở các cuộc thi nhỏ thậm chí khá lớn như Miss International, Miss Earth, Miss World... Chúng ta cần hiểu rõ tiêu chí chọn ra gương mặt hoa hậu - ở đây tôi bàn tơi cuộc thi Miss Universe, cuộc thi "đại gia" nhất thế giới!

Khi nhìn vào người sáng lập, Donald Trump và cuộc thi xuất thân từ nước Mỹ chúng ta có thể dễ dàng thấy được cuộc thi này là một cỗ máy business thực thụ. Không những nó kiếm tiền cho nhà tỷ phú Donald, nó còn là công cụ đánh bóng cho sự giàu có, hào nhoáng và tầm ảnh hưởng của nhà tỷ phú này.

Nên lưu ý thêm là các cuộc thi sắc đẹp được ưa chuộng ở các nước Mỹ, châu Mỹ La tinh, châu Á... còn châu Âu thực sự khá thờ ơ với các cuộc thi sắc đẹp, đặc biệt nước Anh nơi cha sinh mẹ đẻ của cuộc thi Miss World, bởi nhiều năm trước đây người ta chỉ trích nó về việc đem phụ nữ ra làm tiêu khiển, cân đong và đánh giá như một món hàng - điều này giải thích vì sao cuộc thi Miss World bị thờ ơ ngay chính tại quê nhà và các đại diện đến từ Châu Âu thường không xuất sắc lắm bởi các đất nước này không quá quan tâm.

Quay trở lại về tiêu chí lựa chọn người thắng cuộc chúng ta không thể tránh được khi nhìn nhận rằng người thắng cuộc là một sản phẩm thúc đẩy kinh doanh, chính trị cho một đế chế của cuộc thi sắc đẹp và người đứng sau nó.

Olivia Culpo - Hoa hậu Mỹ đăng quang Miss Universe 2012.

Vì sao tôi nói "sản phẩm"? Bởi là người thắng cuộc việc đầu tiên bạn sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mang tên Miss Universe, World, Earth...

Khi tham gia cuộc thi Miss Earth, tôi có dịp trò chuyện với hoa hậu năm trước đó. Cô có kể rằng tiền thưởng được chia thành từng tháng trả như tiền lương và trong 13 tháng đăng quang cô có nhiệm vụ đi các nơi để quảng bá cho cuộc thi.

Điều này đồng nghĩa với việc chuyển đến ở trụ sở cuộc thi, và cô kể rằng vì điều này mà cô và bạn trai chia tay vì không chịu nổi khoảng cách - ở thời điểm này khi tham gia, mặc dù biết khả năng thắng cuộc là không cao nhưng tôi vẫn thầm mong rằng mình sẽ không... Thắng cuộc vì không chuẩn bị sẵn tâm lý cho sự hy sinh này.

Một cuộc thi nhỏ hơn đã vậy, hãy hình dung đối với cuộc thi tầm cỡ như Miss Universe thì sẽ như thế nào. Công việc của hoa hậu là sẽ đi cùng các tổ chức tới nhiều đất nước trên thế giới, tham gia các buổi từ thiện, tiệc tùng, truyền hình, bữa ăn tối của doanh nhân, chính trị để quảng bá cho thương hiệu vương miện nhằm mục đích - xin tài trợ cho cuộc thi năm sau, trả quyền lợi cho các nhà tài trợ, đầu tư, làm đẹp mặt các mục đích kinh doanh, chính trị, đánh bóng cho thương hiệu để các nước sẽ bỏ tiền mua bản quyền, đăng cai... Nói chung toàn những con số hàng chục triệu, trăm triệu đô la và các giá trị không tính được bằng tiền. Vì vậy "sản phẩm" của chúng ta sẽ phải đáp ứng được tiêu chí này:

Đẹp theo tiêu chuẩn và cái nhìn của quốc tế

Tôi biết Việt Nam chúng ta yêu thích vẻ đẹp tròn trịa của gương mặt "trăng rằm", làn da trắng trẻo, nụ cười e ấp! Tôi không nói rằng những tiêu chí này không làm nên người phụ nữ đẹp, chỉ có là đó không phải là cách thị trường quốc tế nhìn nhận về vẻ đẹp có thể đại diện một thương hiệu toàn cầu, có thể mang đi và thuyết phục các châu lục còn lại.

Hãy nhìn các siêu mẫu thế hệ vàng như: Claudia Schiffer, Christy Turlington, Elle Mcpherson, Naomi Campell, Cindy Crawford... Họ là biểu tượng của sắc đẹp và họ đều có điểm chung là những gương mặt góc cạnh rất ăn ảnh, rất ấn tượng với thân hình bốc lửa.

Hãy nhìn những cô gái từng đăng quang vương miện để thấy rằng "chuẩn" của chúng ta vô tình đi ngược lại với chuẩn của quốc tế.

Đó là gương mặt, còn thân hình?

- Đặc biệt ở cuộc thi Miss Universe tôi nghĩ yếu tố ngoại hình được đặt cao hơn cả

Hãy nhìn các thiên thần Victoria Secret... "Sản phẩm" sẽ mất đi tính hấp dẫn nếu như không sở hữu một thân thể hoàn hảo. Hãy tạm quên đi về vẻ đẹp tâm hồn, e ấp, "dín gió e sương", sự kín đáo duyên dáng của người phụ nữ châu Á. Rút cuộc là khi khoác lên mình bộ áo tắm bạn có sở hữu một thân hình "triệu đô" hay không?

Tôi nghĩ chiều cao chuẩn cho ứng cử nặng ký không thể nào cao dưới 1m75 - tôi nghĩ chiều cao lý tưởng là 1m78 - không nên quá cao bởi nhìn bạn sẽ đồ sộ, thấp hơn 1m75 các tỷ lệ của bạn sẽ khác chuẩn, nhìn bạn sẽ bé nhỏ và thiếu nổi bật hơn khi đứng cạnh các cô gái với chiều cao đa số là cao trên 1m75.

Tôi đồng cảm với việc các cuộc thi trong nước cấm phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên các "sản phẩm" của chúng ta cần sự hoàn hảo nên việc chỉnh sưa đối với thí sinh các cuộc thi quốc tế là chuyện bình thường - tất nhiên phải làm cho họ đẹp hơn - bơm mông, ngực, sửa mũi, bơm môi ..., kèm theo các chế độ tập luyện ăn uống khắt khe.

Người đẹp Thỗ Nhĩ Kỳ, Berrin Keklikler, là thí sinh có gương mặt quyến rũ nhất Miss Universe năm nay do các chuyên gia sắc đẹp của Globalbeauties bầu chọn.

Chúng ta có câu "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", tuy nhiên, tôi xin mạn phép so sánh thế này: Vì sao sản phẩm nông nghiệp của chúng ta rất tốt nhưng lại kém xuất khẩu hơn so với nước láng giềng - gạo, tôm, cá - đó là vì chúng ta không biết làm cho sản phẩm của chúng ta bóng bẩy, đẹp đẽ, không biết cách sản xuất theo quy trình yêu cầu của các sản phẩm xuất khẩu, không an toàn, không bao bì đẹp...

"Xuất khẩu" sắc đẹp cũng vậy. Ai cũng biết chúng ta cũng chẳng phải kém cỏi, nhưng vấn đề là chúng ta chỉ khăng khăng cái chuẩn của mình mà không chịu nhìn người ta cần gì, muốn gì, thế nên không nên tự trách sao chúng ta chưa thành công.

- Quay về các tiêu chí về bề ngoài thì về cá tính, người thắng cuộc cần sự thông minh, tài trí, khéo léo, và sôi nổi của một nhà ngoại giao thực thụ.

Hãy hình dung đến một bữa tiệc bạn phải biết ăn uống theo cung cách, phải biểt nhảy khi mọi người nhảy, biết hoạt náo để trở thành trung tâm của bữa tiệc - rồi cũng phải biết các phát biểu trước đám đông với sự nhiệt huyết và chân thành khi đến với các cuộc vận động, từ thiện...

Nói tóm lại, là hoa hậu bạn sẽ là hình ảnh và đại diện tiếng nói cho cuộc thi. Nếu bạn không thể nói, không tự tin giao tiếp, không có khả năng kết nối thì việc được cân nhăc là nặng ký cũng không có, chưa nói đến thắng cuộc. Tiếng Anh là lợi thế, tuy nhiên tiếng Tây Ban Nha cũng tốt bởi chúng được sử dụng phổ cập tại các nơi cần đến.

- Về kỹ thuật trình diễn, tôi thấy chúng ta huyễn hoặc khi nghĩ là hoa hậu chỉ cần gương mặt đẹp còn việc trình diễn catwalk, chụp hình dành cho người mẫu.

Sự thực là ở cuộc thi Miss Universe, đa số thí sinh là người mẫu. Henri Hubert, người đã chứng kiến và chụp hình cho các hoa hậu tại cuộc Miss Universe thời điểm ở resort Nam Hải, Việt Nam cho biết: "Họ cực kỳ chuyên nghiệp khi tạo dáng và cực kỳ sexy, họ vốc nước hất lên mặt, họ tạo dáng kéo trễ quần bikini... Họ, là những người mẫu thực sự". Và hãy nhìn những ứng cử viên thắng cuộc, có ai là không hút mọi ánh nhìn bởi những sải bước toé lửa không?

Họ đều có thần thái tự tin, nóng bỏng và tư thế của một người biết làm chủ sân khấu, đám đông và ống kính. Không dưới nhiều lần tôi đề nghị chỉ catwalk cho các người đẹp đi thi của chúng ta, cũng vì tôi rất mong được tự hào về vẻ đẹp Việt tại đấu trường quốc tế. Và chưa một lần những người đẹp này cho rằng kỹ năng trình diễn là quan trọng hơn là nụ cười toả sáng và gương mặt hoa hậu xinh đẹp của mình.

Xin thưa, "sản phẩm" họ yêu cầu phải hoàn hảo bởi chúng ta không đọ được chiều cao, da trắng hay mắt to với người "Tây", kể cả nụ cười toả sáng. Chúng ta cần phải hoàn hảo hết mức có thể!

Tôi vẫn luôn nói, nếu làm món nem rán thì Việt Nam là số một, nhưng nếu bảo bạn làm bánh ga tô hay may một chiếc áo vest thì phải tới châu Âu.

Các cụ bảo: "Biết mình, biết ta trăm trận trăm thắng". Đừng mang nem rán đến thi ở cuộc thi làm bánh ga tô. Biết cái đặc biệt, điểm mạnh của mình và lòng tự tôn, tự hào dân tộc là tốt, nhưng hãy đừng để nó làm lu mờ các chuấn mực, yêu cầu và tiêu chí của một cuộc thi mang tính toàn cầu.

Phải, chúng ta ủng hộ vì tình yêu đất nước, nhưng hãy nhớ họ là những bộ máy kinh doanh thực thụ. Donald Trump không trở thành tỷ phú vì yêu nước nhưng ông ta tạo ra sản phẩm mà cả thế giới mơ ước!

Vài nét về blogger:

Vũ Nguyễn Hà Anh sinh năm 1982, cựu học sinh trường Hà Nội - Amsterdam. Cô từng đoạt giải nhì trong đêm chung kết Hoa hậu Tài năng của cuộc thi Hoa hậu Trái Đất năm 2006 với ca khúc Color of Wind (Vanessa Williams). Cô từng làm việc ở Anh với tư cách người mẫu của công ty danh tiếng MOT Model, điểm hội tụ hàng đầu của các chân dài xứ sương mù. Cô hiện sống và làm việc tại Việt Nam. Hà Anh là người dẫn của show truyền hình Vietnam's Next Top Model mùa đầu tiên.

