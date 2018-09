Giật chồng có phải là phá hạnh phúc của người khác

Khi một hôn nhân đang hạnh phúc tốt đẹp thì không có kẻ nào bước vào được dù cho ba đầu sáu tay, nhưng khi hôn nhân đang có vấn đề thì mỗi người có cách giải quyết khác nhau.

Dũng Taylor

Gần đây nhiều báo đưa tin scandal sao Việt cặp đại gia đang có vợ con. Đề tài này đang lan rộng như lửa gặp gió nhất là đối với những chị em phụ nữ. Hôm qua tình cờ nghe hai người phụ nữ nói về đề tài này một cách hùng hồn phản đối mạnh những hành động của những chị em mà đối với họ là thiếu tự trọng và vì lòng tham nên "giật chồng" người khác. Khi mình lên tiếng phản biện và chất vấn hai người phụ nữ thì như "bỏ củi vào lửa", họ càng máu hơn và còn cho rằng mình đang biện hộ hành động của những người phụ nữ thiếu tự trọng, tham tiền và thích phá hạnh phúc người khác chỉ vì mình không hạnh phúc.

Dũng không biện hộ cho những hành động kém đạo đức đi phá gia đình người khác hoặc hạnh phúc người khác để thỏa mãn cái tôi trong mỗi con người, quan điểm của Dũng khi nghe hai chữ "giật chồng" có thể quá nặng đối với những phụ nữ không có mục tiêu phá gia đình hạnh phúc người khác.

Người Mỹ có câu "It takes two to tango", tạm dịch là "Nhảy tango cần có hai người". Khi một hôn nhân đang hạnh phúc tốt đẹp thì không có kẻ nào bước vào được dù cho ba đầu sáu tay, nhưng khi hôn nhân đang có vấn đề thì mỗi người có cách giải quyết khác nhau. Khi một trong hai người trong hôn nhân đó đi tìm nơi chia sẻ thì vô tình lại tạo cơ hội cho người thứ ba bước vào đừng nói chi có rất nhiều người cố tình mượn lý do "chán" chồng hoặc vợ để đi tìm niềm vui mới.

Chỉ có những người phụ nữ cố tình phá hạnh phúc người khác hoặc vì tiền mới thấy người đàn ông có gia đình rồi mà vẫn lao đến, phần lớn vì người đàn ông đi tìm niềm vui mới hay hát bài: "Anh và vợ không hạnh phúc, không hợp nhau và trước sau gì cũng chia tay, còn ở với nhau vì con hoặc sĩ diện gia đình...".

Ảnh minh họa.

Dĩ nhiên không phải chỉ có khi nhàm chán mới nảy sinh ý tưởng ngoại tình mà vì bản chất của phần lớn đàn ông là thích chinh phục để chứng tỏ mình vẫn còn ma lực của một gã đàn ông. Nhiều ông vì có quá nhiều cơ hội đưa đến miệng, con người chứ đâu phải thánh, từ chối được 99 lần nhưng đến lần thứ 100 thì không còn tự chủ nữa. Đừng cho con người quá nhiều cơ hội nhất là trong những môi trường độc hại.

Dĩ nhiên đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai và ông bà cũng có câu "khôn ba năm, dại một giờ", mình không mượn lý do này để biện hộ, mình chỉ nói có nhiều trường hợp bị lún hoặc vướng vào người có gia đình và cuộc tình tay ba vì tình cảm chân thật. Nếu người đàn ông có gia đình sau cuộc vui muốn trở về với gia đình vợ con nhưng người thứ ba không buông tha hoặc dùng thủ đoạn để giữ chân người đàn ông thì chữ "giật chồng" áp dụng rất đúng.

Nhìn từ khía cạnh khách quan thì nếu chồng của chị không đi 'tán gái", lời ngon, tiếng ngọt, xài tiền như giấy thì không có chuyện "mây mưa lung tung", nếu trách thì nên trách chị không khéo quản lý gia đình và chồng con. Nếu không phải tôi thì chồng chị cũng sẽ "mây mưa" với người khác vì chồng chị là người có nhu cầu và đã chán đời sống hôn nhân.

Một lần nữa mình không biện hộ những phụ nữ cố tình phá hạnh phúc gia đình người khác, mình đang nói từ khía cạnh khách quan đa chiều. Thí dụ như chồng của mình mây mưa với người phụ nữ ABC nào đó và mình chỉ đổ lỗi cho người phụ nữ đó thì nếu không có ABC thì cũng sẽ có XYZ vì mình và chồng mình vẫn chưa giải quyết dứt điểm sự rạn nứt giữa hai người.