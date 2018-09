Giằng co với kẻ trộm, cô gái bị kéo lê trên quốc lộ

Cô gái từ trong cửa hàng lao ra túm lấy áo tên trộm giữ lại, thì bị kéo lê hàng trăm mét trên đường.

Sự việc xảy ra sáng 19/5, tại một cửa hàng trên quốc lộ 1A, phường An Bình, Dĩ An, Bình Dương. Phát hiện có trộm, cô gái đuổi theo và nắm được áo của kẻ ngồi sau, nhưng bị kéo lê cả trăm mét. Một số người đi đường thấy vậy lao vào can thiệp, hai kẻ này quăng đồ lại và tẩu thoát. Cô gái bị xây xát khắp người.

Vụ việc đang nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến lo lắng trước tình hình trộm cướp lộng hàng, nhiều người cho rằng không nên liều mạng giằng co với chúng.

Facebook Mai Anh bức xúc: "Bọn này lộng hành quá. Trộm cắp giữa ban ngày ban mặt, còn kéo lê nạn nhân cả đoạn đường dài. Mình nhìn thôi cũng hãi rồi". "Mình nghĩ phụ nữ sức yếu, không nên túm áo giằng co thế kia nguy hiểm lắm. Tính mạng là trên hết, của cải chỉ là vật ngoài thân. Đừng liều mạng với những kẻ máu lạnh này", thành viên Hoàng Hải góp ý. Còn tài khoản Mạnh Dũng bình luận: "Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Công an sẽ nhanh chóng vào cuộc và tóm cổ bọn chúng ngay thôi".

