FIFA chúc mừng sinh nhật Công Vinh trên Instragram

Trang Instagram của Liên đoàn bóng đá thế giới đã đăng lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 31 của chân sút hàng đầu Việt Nam.

Nhân sinh nhật của chân sút xứ Nghệ ngày 10/12, trang Instagram chính thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải ảnh kèm lời chúc mừng đến anh.

FIFA trích dẫn lời của Công Vinh trong một cuộc phỏng vấn khi có sự so sánh cuộc sống của Công Vinh với David Beckham: “Vợ tôi là một ca sĩ nổi tiếng, nhưng cuộc sống của tôi khác rất nhiều so với David (Beckham) và Victoria. Cá nhân tôi không muốn được so sánh với họ. Tôi là Lê Công Vinh, không phải David Beckham. Tất cả đều là sự thổi phồng của truyền thông. Nhưng tôi có thể chấp nhận điều này mà không có bất cứ sự phàn nàn nào', Lê Công Vinh, ngôi sao của bóng đá Việt Nam, chúc mừng sinh nhật tuổi 31”.

Đây là lần đầu tiên, một cầu thủ Việt Nam được tổ chức lớn nhất của bóng đá thế giới nhắc đến. Trước đó, Công Vinh từng nhiều lần được xuất hiện trên truyền thông thế giới như ESPN, Fourfourtwo… Đồng thời, chân sút xứ Nghệ cũng được các tổ chức bóng đá lớn thừa nhận, tại AFF Cup 2016, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã làm một video để tôn vinh tài năng của anh.

Đến nay, Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội tuyển quốc gia với 51 bàn thắng sau 85 trận đấu. Anh từng giành ba Quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 2004, 2006 và 2007. Tiền đạo quê Quỳnh Lưu, Nghệ An là người ghi bàn thắng quyết định giúp tuyển Việt Nam lần đầu tiên đoạt chức vô địch AFF Cup năm 2008.

Sau thất bại trước Indonesia tại giải AFF Cup 2016, Công Vinh chính thức thông báo giải nghệ, giã từ sự nghiệp bóng đá của mình. Ngày 10/12 vừa qua, khi không còn là cầu thủ, Công Vinh đã đón sinh nhật tuổi 31 đơn giản, ấm áp bên vợ con tại nhà riêng.

