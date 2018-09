Fan chen lấn rồi ngất xỉu khi Sơn Tùng M-TP biểu diễn ở Hưng Yên

Nam ca sĩ đang hát ca khúc 'Nơi này có anh' thì phải ngừng lại vì một nữ khán giả ngất xỉu trong đám đông chen lấn.

Tối 23/3, ca sĩ Sơn Tùng MTP biểu diễn trong sự kiện Giờ Trái Đất 2017 tại hội trường Nguyễn Văn Linh, TP Hưng Yên. Nhiều khán giả quá khích chen lấn, xô đẩy để được gần thần tượng khiến lực lượng an ninh phải lên hẳn sân khấu và làm việc rất vất vả để ngăn đám đông.

Sơn Tùng M-TP biểu diễn ở Hưng Yên, khán giả ngất

Từ trước đó, nhiều lần giữa phần biểu diễn của mình, Sơn Tùng đã kêu gọi các fan không được chen lấn, xô đẩy, giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh. “Cảm ơn Hưng Yên rất nhiều, nhưng Tùng rất sợ là mọi sẽ bị đau. Mọi người đừng chen nhau được không? Mọi người cẩn thận nha. Và Tùng rất mong buổi tối hôm nay chúng ta giữ được sự an toàn. Đây là lần đầu tiên, Tùng biểu diễn tại Hưng Yên, thấy mọi người dành cho Tùng tình cảm như thế này, Tùng vô cùng biết ơn...", rồi lại "Hưng Yên ơi, nhớ là phải giữ sự an toàn cho mình nhá", "Mọi người ơi, đừng đẩy nhau được không ạ, làm ơn...", Sơn Tùng M-TP liên tục kêu gọi các fan.

Mặc cho lời kêu gọi của Sơn Tùng và lực lượng an ninh đã cố gắng giữ trật tự, sự chen lấn càng nghiêm trọng, một số fan bất chấp sự nhắc nhở, phá vòng vây để đến sát sân khấu khiến công tác bảo vệ không còn tác dụng. Đến khi nam ca sĩ hát ca khúc thứ hai là "Nơi này có anh", đã có người bị ngất xỉu khiến anh phải ngừng hát, xin lỗi khán giả khi thấy sự cố.

Nhiều khán giả nhìn thấy hiện tượng này không khỏi ngán ngẩm. "Hâm mộ thì hâm mộ, nhưng phải thể hiện sự tôn trọng ca sĩ và những người xung quanh chứ. Thế này thì ai dám đi xem nữa. Công tác bảo vệ chắc cũng cần phải rút kinh nghiệm", một độc giả nhận xét.

Tâm Anh