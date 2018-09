Facebooker xôn xao vì bị mất nickname

Chỉ với vài bước đơn giản người dùng có thể vừa dùng tên thật vừa giữ được biệt danh vốn có trên Facebook.

Vài ngày gần đây, cộng đồng xôn xao về việc tài khoản Facebook bị khóa và bắt buộc phải đổi sang tên thật, trong đó có rất nhiều những cái tên đã trở nên nổi tiếng cả ở ngoài đời lẫn trên mạng xã hội. Chính sách dùng tên thật này được Facebook áp dụng nhằm tránh các tình trạng giả mạo, lừa đảo...

Tài khoản của nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng bị Facebook yêu cầu đổi thành tên thật.

Thay vì nicknam MrLee - nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong cộng đồng mạng phải để tên thật của mình trên Facebook.

Ngay khi yêu cầu này được đưa ra, Facebook của rất nhiều người, tình nguyện hoặc bị ép đã chuyển sang tên thật. Nhiều nghệ sĩ cũng đã đồng loạt chuyển sang tên khai sinh theo giấy tờ. Và có rất nhiều người tỏ ra tiếc nuối.

Trên thực tế, khi tài khoản của bạn đang sử dụng nhận được nhiều report (thông báo xấu) về một vấn đề gì đó, Facebook sẽ khóa tài khoản và yêu cầu người dùng xuất trình một số giấy tờ cá nhân như CMND hay hộ chiếu để xác nhận bạn có đúng là chủ tài khoản hay không. Lúc này, nếu tên tài khoản và tên trên giấy tờ tùy thân không trùng khớp, Facebook sẽ khóa vĩnh viễn tài khoản. Khi đó, bạn sẽ phải sử dụng tất cả bằng chứng có được trên mạng xã hội (bao gồm ảnh cá nhân, bạn bè xung quanh, những hoạt động trên Facebook từ lúc lập tài khoản...) để minh oan cho bản thân.

Việc đổi tên trên đã gây cho ít nhiều người dùng sự rắc rối, phiền toái và hoang mang khi họ phải chuyển đổi từ những nickname tinh nghịch, dễ thương... thành những tên nghiêm túc, chỉn chu như trong giấy khai sinh. Bạn Phong Trần viết: "Trời ơi, mọi người vốn quen thuộc với biệt danh của mình, giờ lại phải gọi cả họ lẫn tên mình là sao. Buồn quá!". Bạn Nguyễn Việt Quốc viết: "Nửa đêm thấy Facebook toàn tên lạ hoắc, phải bấm vô coi mặt mới biết là ai. Facebook mình có 1.600 bạn, đa số đều quen biết ở ngoài mà còn vậy, huống chi mấy người add từa lưa giờ chắc không biết ai là ai luôn".

Vì vậy để tránh phiền toái mất thời gian cũng như ngăn chặn các tài khoản giả mạo, cộng đồng cũng chia sẻ những cách đổi tên nhằm tránh các rắc rối trên Facebook:

Bước 1 : Nhấn vào biểu tượng chữ "V" góc phải trên cùng. Rồi chọn "Thiết lập tài khoản" (Account settings or Settings). Sau đó tại trang thiết lập, chọn mục Tên (Name), nhấn bút "Chỉnh sửa".

Bước 2 : Ở đây Facebook sẽ hiện First, Middle và Last tương ứng với Tên, Chữ lót và Họ nếu bạn dùng tiếng Việt. Lưu ý là nó phải xuất hiện trong tên của người dùng trong CMND và đừng thêm bất cứ chữ thừa nào. (bạn cũng có thể lấy tên thật và tên đệm, không nhất thiết phải đầy đủ cả họ, tên và chữ lót).

Phía dưới có dòng chữ Other Name (tên gọi khác), ở đây bạn cứ viết chữ gì vào cũng được, có thể là nickname hay câu nào bạn thích... Tất cả các thông tên như Tên, Chữ lót, họ hay Tên gọi khác đều xuất hiện đầy đủ trên Timeline của người sử dụng. Khi người khác muốn tìm tên bạn, họ cũng có thể tìm theo Other Name. Lưu ý bạn có thể thay đổi bất cứ điều gì ở phần này, còn phần tên thật thì nên giữ nguyên.

Nếu muốn tìm Facebook của Bảo Trâm Idol bạn cũng có thể tìm theo nickname đi kèm là "Trâm Tròn Trĩnh". (như hình trên).

Cũng tương tự như vậy với anh chàng điển trai Nguyễn Anh Tuấn - Will Nguyễn trong nhóm 365, các fan có thể tìm được Facebook của thần tượng một cách dễ dàng.

Văn Hiến