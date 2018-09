Facebooker tố danh hài Trường Giang say xỉn, va chạm giao thông giữa đêm

Nghệ sĩ hài được cho là đã lớn tiếng thậm chí có thái độ thách thức sau khi xảy ra va chạm giao thông với người khác.

Facebooker tố Trường Giang say xỉn, gây va chạm giao thông giữa đêm

Một tài khoản Facebooker tên N.S. vừa đăng tải video ghi lại hình ảnh người đàn ông được cho là nghệ sĩ hài Trường Giang đang trong tình trạng say xỉn đã gây ra tai nạn xe hơi vào thời điểm giữa đêm mưa, người này còn liên tục lớn tiếng khi cơ quan chức năng xuất hiện tại hiện trường.

Cụ thể trong đoạn video, Trường Giang có thái độ bất hợp tác và liên tục lớn tiếng với chủ nhân video. "Tôi chấp anh quay hình tới sáng luôn, đừng có nghĩ mình muốn làm gì thì làm. Nghĩ là nghệ sĩ là sợ bị người ta quay hình hả", "Mười Khó" lặp lại câu nói với thái độ thách thức, tức giận.

Trường Giang cầm dù đứng dựa vào xe và liên tục có những hành động khá gay gắt.

Trong khi đó, người ghi hình cho rằng Trường Giang đang không đủ nhận thức để điều khiển xe vì đã có uống rượu bia trước đó, lái xe đâm vào đuôi chiếc xe của người lưu thông phía trước khiến cuộc cãi vã xảy ra. Cuộc tranh cãi diễn ra cho đến khi một người đàn ông áo trắng can thiệp và ngăn cản chủ nhân đoạn video tiếp tục ghi hình. Tại hiện trường cũng có sự can thiệp của đội cảnh sát và công an để giải quyết vụ việc.

Đoạn video sau khi được tài khoản N.S chia sẻ đang nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng, đã có khá nhiều tranh luận được đưa ra. Tài khoản Phong Phu bình luận: "Nghệ sĩ mà nói chuyện nghe láo vậy, ỷ mình được nhiều người yếu mến rồi muốn làm gì thì làm à".

Chiếc xe đã bị tông từ đằng sau gây hư hại đáng kể theo lời chủ nhân chia sẻ.

Nhưng cũng có ý kiến khác: "Anh Trường Giang nói đúng quá còn gì, sai hay đúng thì do pháp luật họ kiểm tra thì bít thui còn cái ông quay phim người ta nói vậy mà cũng quay được", Facebooker Osin Yeu Em bênh vực. "Thấy xe ông quay phim có làm sao đâu nhỉ mà la làng thế, hay phát hiện ra là Trường Giang nên ăn vạ", Facebooker Phan Quốc bình luận. "Quay lấp lửng có đoạn thế này không đoán được tình hình đâu, sai hay không có công an ở đó rồi. Mình đúng mình sợ gì. Một khi đã đụng thì cả hai cùng thiệt hại mà sao không bình tĩnh mà giải quyết nhỉ", một Facebooker khác chia sẻ.

Ying Ying