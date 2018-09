Facebooker rần rần chia sẻ ảnh chế trào lưu 'Hãy như tôi'

Ngây ngô, thẳng thắn và hài hước là những lời nhận xét về trào lưu 'Be like Bill' đang được giới trẻ Việt Nam thích thú đua nhau trên Facebook.

Được biết đến từ cuối năm 2015, phong trào Be Like Bill nổi lên như một trào lưu chế ảnh trên thế giới, sử dụng nhân vật Bill khá hài hước, kèm theo đó là những nội dung không hề liên quan hoặc mang tính giải trí. Trang Fanpape tiếng Anh của trào lưu này đang thu hút hơn 800.000 người theo dõi.

Trào lưu Be like Bill ngay lập tức gây sốt trong bộ phận giới trẻ trên thế giới.

Mới đây, nickname Hoàng Downy đã cho ra đời bộ tranh dựa trên ý tưởng này. những bức ảnh này được biến tấu thành "Hãy như Hà", "Hãy như Hải", "Hãy như Hoàng" hay nhiều cái tên khác. Ngay lập tức, cộng đồng Việt Nam đã đua nhau chia sẻ trào lưu này. Thậm chí có nhiều Facebooker đã tự chế ra các bức ảnh theo đúng cá tính, sở thích của mình.

Một bức ảnh nhận được nhiều chia sẻ của cộng đồng của tác giả Hoàng Downy.

Trào lưu này là không chỉ nêu ra những tấm gương, lối sống tốt trong xã hội hiện nay mà còn phản ảnh đúng thực trạng của đại bộ phận giới trẻ như: lối sống ảo, thích câu like dựa trên những câu chuyện bịa... Ngoài ra trào lưu "Be like Bill" ở Việt Nam cũng được các bạn trẻ biến tấu dựa theo các thông tin trong cuộc sống hàng ngày như: bán hàng đa cấp đi bộ ở phố Nguyễn Huệ, thông tin chai nước của hãng nổi tiếng có ruồi, các soái ca, hay nhân vật trongbộ phim Diệp Vấn...

