Facebooker kêu gọi chiếu phim để ủng hộ Chánh Tín

"Chỉ nên nhờ cộng đồng ủng hộ sản phẩm của chú ấy, chẳng hạn như chiếu phim, rồi lấy tiền trả nợ chứ không nên kêu gọi quyên góp".

Ngay sau khi thông tin nghệ sĩ Chánh Tín nợ hơn 10 tỷ đồng được nhiều tờ báo đăng tải, rất nhiều người đã lên tiếng kêu gọi trên các mạng xã hội quyên góp tiền ủng hộ giúp đỡ hoàn cảnh của nghệ sĩ 62 tuổi. Các nghệ sĩ cũng lên tiếng để giúp đồng nghiệp "Nguyễn Thành Luân" vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, có rất nhiều người không tán thành, hoặc cho rằng việc ủng hộ phải được thực hiện dưới các hình thức khác.

Chánh Tín - tài tử điện ảnh một thời.

Status của danh hài Chí Trung chia sẻ cảm xúc của mình trên Facebook cá nhân: "Từ trước đến nay, Chí Trung chưa bao giờ dùng ảnh hưởng và tình cảm của mình để kêu gọi các bạn một việc gì tương tự... Nhưng hôm nay tôi khẩn thiết mong muốn các bạn cùng tôi chung tay giúp nghệ sĩ Chánh Tín vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách gửi những đồng tiền của chúng ta "góp gió thành bão" để anh có thể giữ lại được ngôi nhà của mình hay chí ít ổn định cuộc sống!". Kèm theo đó là số tài khoản của NSƯT Chánh Tín.

Chỉ sau vài giờ đăng tải, lời kêu gọi của nghệ sĩ Chí Trung đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của độc giả. Trên page của mình ca sĩ Tùng Dương cũng vừa viết: "17/3 Tùng Dương sẽ ủng hộ cho nghệ sĩ Chánh Tín 10 triệu đồng. Chúc anh và gia đình sớm vượt qua được khó khăn". Nickname N.Q.Liệu chia sẻ: "Tôi xin trích tiền tháng lương này của tôi gửi ủng hộ anh! Mong anh đón nhận chút tình cảm nhỏ của tôi". Facebooker Linh Linh đồng tình: "Sáng mai đi làm em xin gửi tiền giúp đỡ chú. Thương chú bệnh tật lại gặp hoạn nạn. Nghệ sĩ Việt Nam sẽ luôn ở bên chia sẻ cùng chú".... Nhiều người khác cũng bày tỏ sự kính phục trước hành động của danh hài Chí Trung đối với nghệ sĩ Chánh Tín và cho biết sẽ sớm gửi tiền để hỗ trợ phần nào những khó khăn mà Chánh Tín đang phải gánh chịu.

Tuy nhiên cũng có những ý kiến trái chiều với sự ủng hộ của Chí Trung bởi mọi người thấy rằng việc kinh doanh thua lỗ là "rất bình thường". Thậm chí có bạn còn tỉnh táo cho rằng, một bộ phim không thể nào đánh gục cả một sự nghiệp của Chánh Tín như vậy được. TuấnN viết: "Việt Nam mình còn nhiều người nghèo hơn, huống chi nhà bác có con trai bên nước ngoài.Trong giới nghệ sĩ ai giúp được thì giúp, chứ kêu gọi 90 triệu dân thì hơi bị phi lý. Còn nhiều người không có nhà ở lắm".

"Ai cũng có lúc lâm vào cảnh bần hàn, cơ cực do nhiều lý do và hoàn cảnh khác nhau. Nhưng chú Chánh Tín vẫn may mắn vì là nghệ sĩ có tên tuổi. Sự kêu gọi giúp đỡ chú được cộng đồng hưởng ứng mạnh mẽ và nhanh chóng. Đôi khi em tự hỏi, nếu mình không là người nổi tiếng, khi làm ăn thua lỗ, rơi vào cảnh khó khăn thì xã hội này có ai quan tâm, chia sẽ giúp đỡ không nhỉ? - bạn K.M.Chung thẳng thắn chia sẻ.

Bạn M.Tú chia sẻ: "Kinh doanh có cái giá của nó. Chẳng ai muốn thất bại cả. Khi đem nhà đi thế chấp thì cũng đã phải xác định trước rồi, nếu bộ phim làm anh Chánh Tín mất tài sản là phim phi thương mại thì em sẵn sàng ủng hộ".

Cũng phản đối việc quyên góp tiền, nhưng bạn C.T.Quan có cái nhìn khách quan hơn và đưa ra giải pháp được nhiều người đồng tình: "Quan điểm của cháu là không nên kêu gọi quyên góp tiền cho chú Chánh Tín vì làm kinh doanh nghệ thuật cũng như bao nghề khác, lời ăn lỗ chịu. Lúc lãi thì đc bao nhiêu % chia sẻ cộng đồng mà lúc lỗ lại đi quyên góp? Có chăng chỉ nên nhờ cộng đồng ủng hộ sản phẩm của chú ấy (như chiếu phim 'Dòng máu anh hùng' trên tất cả các rạp) rồi lấy tiền mà trả nợ chứ không nên kêu gọi như vậy".

Chỉ có "đứa con tinh thần", chính là bộ phim Dòng máu anh hùng, mới có thể cứu được Chánh Tín qua cơn hoạn nạn này. Độc giả KimHang Phan bày tỏ: "Trong lúc này nếu các nghệ sĩ và các cơ quan truyền thông có thể vận động chiếu lại bộ phim này ở tất cả các rạp và toàn bộ doanh thu của đứa con tinh thần này sẽ nuôi sống lại người cha đẻ của nó là chú Nguyễn Chánh Tín thì chính là cách cứu giúp chú thiết thực nhất". Không chỉ ủng hộ việc chiếu phim, nhiều bạn trẻ còn khẳng định sẽ mua DVD bộ phim này, chứ không góp tiền theo hình thức đang được kêu gọi.

Việc ủng hộ đề xuất chiếu phim còn kèm thêm gợi ý rằng nếu chiếu tại rạp, cần nói rõ mục đích là xem và ủng hộ Chánh Tín thì chắc chắn sẽ có nhiều người tham gia. Độc giả cho biết đây là một bộ phim rất hay mà còn nhiều người chưa được xem, hơn nữa sự tương tác này lại rất nhân văn.

Văn Hiến