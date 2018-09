Facebook xôn xao vì bài viết được coi là 'trăng trối của Steve Jobs'

Steve Jobs đã qua đời vào sáng 5/10/2011, khiến cả thế giới sửng sốt và tiếc nuối. Ông là một trong những tên tuổi huyền thoại của ngành công nghiệp máy tính. Steve là người kín tiếng, gần như không bao giờ nói về đời tư, nhưng ông luôn có nhiều phát ngôn khiến mọi người suy ngẫm. Những câu nói của ông luôn là nguồn động lực cổ vũ tinh thần cho các bạn trẻ vượt qua khó khăn trong cuộc sống, để họ trân trọng sự sáng tạo và phấn đấu không ngừng nghỉ. Theo tiết lộ của Mona Simpson - chị gái của Steve Jobs - với tờ The New York Times, trên giường bệnh, CEO của Apple đã gọi người thân đến, dặn dò rồi nhìn vào họ thốt lên: "Oh wow. Oh wow. Oh wow" (tạm dịch: Ồ, tuyệt. Ồ tuyệt. Ồ tuyệt), sau đó ra đi mãi mãi.