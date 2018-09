Facebook thêm tính năng 'cám ơn bạn bè' bằng video

Tính năng 'Say Thanks' thú vị cho phép người dùng gửi lời cảm ơn đặc biệt tới bạn bè, gia đình qua những hình ảnh trong video tự tạo.

Hôm nay, Facebook ra mắt công cụ video được đặt tên là "Say Thanks" (nói lời cảm ơn), tính năng cho phép người dùng tạo ra các tấm thiệp video dành cho bạn bè, gia đình, tập hợp những khoảnh khắc họ đã chia sẻ cùng nhau. Theo Mashable phân tích, thời điểm ra mắt công cụ này rất hợp lý khi Giáng sinh và năm mới đang đến gần.

Video "cảm ơn" trên thiết bị di động. Ảnh: Mashable.

Để có thể tạo video "Say Thanks", Facebooker có thể truy cập vào trang facebook.com/thanks trên trình duyệt hoặc tìm kiếm từ khóa "Thanks" trong ứng dụng Facebook trên các thiết bị di động. Sau khi chọn tên một người bạn trong danh sách, người dùng tiếp tục chọn chủ đề video dành cho bạn cũ, bạn bè, gia đình. Mỗi chủ đề lại có âm nhạc và hình ảnh riêng.

Bạn có thể lựa chọn nhiều Theme khác nhau cho đoạn video tự tạo của mình. Ảnh chụp màn hình.

Cũng giống như tính năng "Look Back" năm 2013, người dùng có thể chọn và sửa ảnh trong video "Say Thanks" đi kèm là thông điệp riêng tư muốn truyền tải. Từ đó, Facebook sẽ phát video cho bạn xem trước, nếu thấy hài lòng, bạn chỉ cần nhấn "share" để chia sẻ trên "tường" nhà mình.

Nếu với "Look Back", người dùng chỉ có thể tạo một video nhưng với dự án mới "Say Thanks", số lượng video là không hạn chế. Điều đó đồng nghĩa với việc "cám ơn" của Facebook có tính quy mô lớn hơn nhiều. Người dùng có thể tạo video "cảm ơn" trên cả phiên bản desktop, di động bằng nhiều ngôn ngữ như tiếng Anh, Đức, Tây Ban Nha, Pháp, Italy, Indonesia, Bồ Đào Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy không hỗ trợ tiếng Việt, nhưng ngay khi ra đời rất nhiều bạn trẻ Việt đã hứng thú với tính năng mới này.

Nhiều bạn trẻ đã tự tạo video "cảm ơn" tặng bạn bè, gia đình của mình. Ảnh chụp màn hình.

Văn Hiến