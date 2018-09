Em gái MC Diệp Chi đáng yêu trong clip mới nhất

Lê Chi cùng bạn trai khoe giọng hát ngọt ngào và biểu cảm dễ thương trong clip cover mới nhất.

Lê Chi, cô em gái xinh đẹp của MC Diệp Chi vốn không phải cái tên xa lạ đối với cộng đồng yêu các ca khúc cover. Mới đây, cô gái có giọng hát trời phú này "tái xuất" trong MV mới cùng bạn trai ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người.

Trong clip, cặp đôi này đã cover các hit đình đám như Yêu, Luôn bên anh (Min St.319), Lonely (2NE1), Crying over you (Justa Tee ft Binz), You and I (Park bom). Bên cạnh giọng hát "miễn chê" của Lê Chi và khả năng đọc rap không kém rapper của cậu bạn trai thì biểu cảm dễ thương, nhắng nhít của cặp đôi khiến dân mạng "điên đảo".

Cùng thưởng thức MV đang hút hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ trên mạng xã hội: