Em bé được sinh ra ngay trên chuyến tàu biển ở Rạch Giá

Trên chuyến tàu về TP Rạch Giá, một nữ sản phụ trẻ tuổi đã sinh hạ một bé trai an toàn trong sự chúc mừng của nhiều người có mặt trên tàu.

Câu chuyện hy hữu sản phụ sinh con trên tàu vào khoảng 14h30 chiều 30/7, trên chuyến tàu Superdong 10 đi từ Phú Quốc đến TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) được chia sẻ trên trang cá nhân của nickname Hoàng Long, người chứng kiến. Anh Long viết trên trang cá nhân:

"Trên tàu về Rạch Giá để sinh đứa con đầu lòng, bà mẹ trẻ đã trở dạ sinh trước giờ tàu cập bến. May thay cùng chuyến tàu Superdong 10 có bác sĩ Mai Hoa, bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, nên cháu trai ra đời an toàn trong sự chúc mừng của mọi người trên tàu.

Lúc đó, một sản phụ đang cùng chồng và mẹ đi tàu đến bệnh viện TP Rạch Giá để sinh nở, bất ngờ trở dạ, vỡ ối. Mẹ của sản phụ mới la lớn lên: 'Có bác sĩ ở đây không? . Ngồi ở hàng trên, bác sĩ Mai Hoa - từng là Trưởng khoa sản, bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang mới quay lại hỏi có phải ai ngất xỉu sao. Mẹ sản phụ mới nói con tôi sắp sinh, vỡ ối rồi. Bác sĩ Mai Hoa nói mình là bác sĩ khoa sản đây, mọi người nhận ra bác sĩ và nhanh chóng thu xếp chỗ để bác sĩ Mai Hoa tiếp cận sản phụ giúp đỡ đẻ”, anh Long kể.

Dòng chia sẻ của anh Long khiến nhiều người cảm động.

Khoảng một lát, bác sĩ Mai Hoa đã giúp sản phụ sinh thành công. Tuy nhiên, ngay khi em bé chào đời thì có hiện tượng ngạt thở, bác sĩ Hoa đã tiến hành hô hấp nhân tạo cho bé, may mắn em bé đã tỉnh lại. Cả gia đình sản phụ ôm chầm bác sĩ khóc cảm ơn không ngớt lời. Sau đó bác sĩ Hoa còn nhờ trưởng tàu liên hệ với bệnh viện để chuẩn bị ngay khi dừng tàu thì đưa sản phụ đi cấp cứu.

Em bé được sinh ra trên tàu

“Hai vợ chồng đó còn trẻ, khoảng 25 tuổi, đây là đứa con đầu lòng của họ. Còn bác sĩ Mai Hoa rất nổi tiếng, người dân đặc biệt là sản phụ ở TP Rạch Giá, Kiên Giang ai cũng biết. Rất may mắn là bác sĩ Mai Hoa có trên cùng chuyến đi, nếu không không biết có điều gì xảy ra. Cảm xúc lúc đó thì không chỉ riêng mình tôi, cả chuyến tàu, không kể nam hay nữ, đều đứng lên chúc mừng. Mọi người ban đầu còn tưởng em bé chết ngạt vì khi sinh ra không thở được. Ngay khi nhìn thấy em bé bình an, cảm giác rất vui mừng, như gia đình mình vừa đón thêm thành viên mới. Quả thật hai vợ chồng họ rất may mắn!", anh Long tâm sự.

Bác sĩ Mai Hoa (áo đen) người trực tiếp đỡ đẻ cho sản phụ.

Ngay khi đăng tải, video đã có hàng nghìn lượt xem, hàng trăm lượt chia sẻ cùng nhiều bình luận chúc mừng nữ sản phụ mẹ tròn con vuông, cũng như bày tỏ sự kính nể với nữ bác sĩ về hưu Phạm Thị Mai Hoa.

Hạ Miên tổng hợp

Video: Facebook