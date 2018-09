Dũng Taylor: 'Bằng Kiều bị vợ bỏ'

Bằng Kiều chưa bao giờ đổ lỗi cho vợ vì sự đổ vỡ, chỉ nói bị vợ bỏ, đó là điều bạn bè và đồng nghiệp thừa biết.

Dũng Taylor

Tôi là một trong số những bầu show thân thiết được mời tham dự đám cưới Bằng Kiều - Phương Trinh. Tôi thân với Trinh hơn Kiều từ những ngày đầu tôi bước vào nghề bầu show. Thứ nhất là văn hóa của tôi và Trinh có nhiều điều tương đồng vì chúng tôi sống, lớn lên và được hấp thụ văn hóa Mỹ từ lúc còn bé. Ngược lại Bằng Kiều và Thu Phương là hai người bạn cùng thời ở Hà Nội, Bằng Kiều cũng là lý do Thu Phương có mặt và quyết định ở lại Mỹ. Cũng chính Bằng Kiều - Trinh là người giới thiệu cho tôi mời Thu Phương hát khi Phương vừa mới định cư tại Mỹ. Lúc đó tôi là bầu show duy nhất không ngần ngại mời những ca sĩ xuất thân từ Hà Nội và cũng qua mối quan hệ với Thu Phương, công ty của tôi, D&D Entertainment là công ty đầu tiên mời ca sĩ Việt Nam sang Mỹ theo diện biểu diễn nghệ thuật chính thức theo lời đề nghị của Thu Phương. Trước đó ca sĩ Việt Nam sang Mỹ diễn theo tất cả các diện khác nhưng không thuộc diện biểu diễn nghệ thuật. Làn sóng ca sĩ Việt Nam ào ạt sang Mỹ cũng bắt đầu từ 10 năm trước.

Lúc còn làm kỹ sư ở San Francisco, tôi và Trinh thường nói chuyện với nhau hàng tuần về sinh hoạt ca hát. Những show tôi mời Bằng Kiều hát lúc nào cũng có sự đồng hành của Trinh. Bạn bè ai cũng biết Thu Phương là người vốn thích nấu ăn món miền bắc, Bằng Kiều thì là người thích thưởng thức ẩm thực miền Bắc vì thế mỗi tuần chúng tôi thường tụ họp để nấu ăn, nói chuyện về sinh hoạt nghệ thuật... Mãi cho đến khi Bằng Kiều chính thức trở thành ca sĩ độc quyền cho Trung tâm Thúy Nga thì mối quan hệ của chúng tôi cũng kết thúc. Tình bạn của Bằng Kiều và Thu Phương từ đó đã rẽ sang một ngã khác nhưng mỗi khi đi hát chung thì vẫn chia sẻ với nhau về đời sống, gia đình và hướng đi tương lai.

Thu Phương rất lo cho Kiều, để ý từng chi tiết, mỗi thay đổi lớn nhỏ từ Kiều và thường kể lại cho tôi nghe sau buổi trình diễn. Tôi biết tình bạn của họ tuy gián đoạn nhưng sẽ không đứt đoạn qua cách họ lo lắng và quan tâm nhau.

Bằng Kiều tặng nhẫn cho vợ trên sân khấu liveshow tại Hà Nội.

Bạn bè và đồng nghiệp ai cũng biết sự rạn nứt của mối hôn nhân của Bằng Kiều cách đây khoảng ba năm, nhưng mọi người bao gồm chúng tôi rất ngạc nhiên khi thấy Bằng Kiều tặng nhẫn cho vợ trên sân khấu trong liveshow đầu tiên của Kiều tại Việt Nam. Mọi người cho rằng đây là động tác níu kéo của Kiều vì gia đình và các con, nhưng lại tạo ra sự ngộ nhận vì sau lần đó Kiều đã xác nhận với tôi và Phuơng họ chia tay cho dù Kiều có muốn kéo níu. Dĩ nhiên không một người phụ nữ nào sinh cho chồng ba đứa con lại muốn ly hôn, dĩ nhiên là sự mâu thuẫn và khác biệt giữa họ quá lớn đến mức không thể đồng hành và ai cũng có quyền đi tìm hạnh phúc nếu người hiện tại không mang đến hạnh phúc cho chúng ta. Đời sống quá ngắn khi chúng ta chỉ tồn tại qua ngày.

Đồng nghiệp ai cũng thừa nhận Bằng Kiều là người bố rất thương con nhưng có thể cách ứng xử của Bằng Kiều chưa được hay lắm để mang đến những sự ngộ nhận và hình ảnh không đẹp trong mắt khán giả hâm mộ.

Ở Mỹ phần lớn người phụ nữ là người quyết định ly hôn vì luật pháp luôn bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Đàn ông tránh ly dị bằng mọi giá nếu họ có lựa chọn vì sau khi ly hôn thì sự nghiệp và tài chánh của người đàn ông bị ảnh hưởng trầm trọng đừng nói chi phải cung cấp cho con đến 18 tuổi và còn phải chu cấp cho vợ cũ, có thể nói là 50% tiền thu nhập của người đàn ông hàng tháng sẽ bị toà án tước đi để lo cho vợ con.

One thing about me that people close to me can tell you is "I tell you the way it's whether you like it or not", my philosophy is "Don't ask me for the truth if you can't handle it". Đồng nghiệp thừa biết tôi là người trực tính, đôi khi quá trực tính nên không tốt cho công việc bầu show. Nhưng nếu sống mà phải giả tạo để mang quyền lợi đến cho mình thì quá tội nghiệp cho những người đó.

Chỉ có hai người mới biết lý do thật sự của sự rạn nứt và tại sao họ không hàn gắn được cho dù đã cố gắng nên mới ở với nhau đến 13 năm và có với nhau 3 đứa con. Cho dù thích hay không thích hành động của Bằng Kiều chúng ta vẫn không phủ nhận những điều này:

- Vợ cũ Bằng Kiều là người quyết định ly hôn cho dù Bằng Kiều có kéo níu.

- Khi ly hôn ở Mỹ thì đàn ông là người chịu tổn thất tài chính hơn vì phải chu cấp cho con và vợ cho đến con 18 tuổi. Tất cả đàn ông sống ở Mỹ không phủ nhận, nếu có lựa chọn không người đàn ông nào ở Mỹ muốn ly dị vợ.

- Hôn nhân đổ vỡ không phải vì kẻ thứ ba nào cả mà lý do chính là sự bất đồng giữa hai người.

Sự rạn nứt dĩ nhiên mang đến sự đổ vỡ, không cần biết ai lỗi nhiều, lỗi ít. Nói tóm lại là sự rạn nứt quá lớn đến mức không hàn gắn được nên phải chia tay dù muốn hay không? Tốt nhất là hãy sống trọn vẹn với tình cảm và hôn nhân của mình để sau này không hối tiếc, có đôi lúc hối tiếc và níu kéo đã quá muộn. Những ai cho rằng Bằng Kiều biện hộ nên biết một điều rằng là người của công chúng và khi tuyên bố trước công chúng thì lời nói sẽ vĩnh viễn, không lấy lại được nên sự trung thực trong lời nói phải cẩn thận vì sẽ bị đối chất.

Bằng Kiều chưa bao giờ đổ lỗi cho vợ cho sự đổ vỡ, chỉ nói bị vợ bỏ, đó là điều bạn bè và đồng nghiệp thừa biết. Dĩ nhiên khi chia tay thì xã hội Mỹ bắt người đàn ông phải có trách nhiệm với vợ con, đối với người đàn ông có trách nhiệm thì không có gì bận tâm cả, đây là việc nên làm dù không bị pháp luật ràng buộc.

Tại sao đến lúc này Bằng Kiều mới lên tiếng? Nhiều người cho rằng đã im lặng thì nên tiếp tục giữ im lặng, chuyện đó rất hợp lý nếu những lời lẽ lên án chỉ nói đến Bằng Kiều. Theo tôi nghĩ thì sự tiếp tục im lặng của Bằng Kiều là một bất công lớn đối với người hiện tại vì mọi người cho rằng đó là người thứ ba làm rạn nứt hôn nhân của Kiều. Chúng ta cứ hoàn toàn nghe theo báo chí trong đó có tôi, có ai khẳng định Kiều là người có người yêu mới sau khi hai người quyết định chia tay không? Có thể vốn là người ca sĩ đào hoa nên bên cạnh Bằng Kiều lúc nào cũng có hình bóng những bóng hồng nên không trách dư luận cho rằng anh có mới nới cũ. Nếu sau khi hai người chia tay và không có hình bóng người phụ nữ khác xuất hiện thì có thể dư luận sẽ chia sẻ hơn với Bằng Kiều. Đây là điều tôi cho rằng Kiều không khéo léo trong việc cư xử. Một phía thì luôn xuất hiện trên diễn đàn xã hội với hình ảnh sinh hoạt với ba đứa con, một phía thì xuất hiện với hình ảnh bóng hồng bên cạnh thì dĩ nhiên dư luận sẽ nhìn khác về mình.

Gia đình Bằng Kiều - Phương Trinh thời còn hạnh phúc.

Nếu ai cho rằng bài viết này là biện hộ hoặc thiên vị cho Bằng Kiều thì xin hỏi tại sao tôi phải thiên vị cho Bằng Kiều? Đã từ lâu Bằng Kiều không hát cho tôi và thậm chí không có thiện cảm với tôi? Như nhiều người biết tôi tối kỵ những kẻ dối trá, không thích ai nói sai sự thật dù cho người đó là bạn của tôi.

People fall in and out of love during the process of a marriage. Khi bước vào hôn nhân thì điều gì cũng đẹp và toàn màu xanh. Sau 13 hôn nhân nhiều cặp ở với nhau không phải chỉ vì tình yêu và hạnh phúc cá nhân nữa và có nhiều người chấp nhận tiếp tục tồn tại mà không phải sống vì lý đó riêng. Trong hôn nhân điều phải có sự hy sinh từ đôi bên. Nhìn lại đời sống sau hôn nhân thì tôi thấy rõ một điều là hiện nay Bằng Kiều bị nhiều áp lực hơn vì trách nhiệm của người bố, người chồng.

Bước vào hôn nhân cả hai điều phải hy sinh và khi kết thúc hôn nhân cả hai điều sẽ mất mát. Hiện nay người vợ cũ của Bằng Kiều đang có cuộc sống cô ấy chọn, chủ nhân của một nhà hàng, vũ trường nỗi tiếng tại quận cam, nhà cửa đầy đủ và điều quan trọng nhất là cô ấy tự làm chủ đời sống của cô ấy và các con mà không phải lo việc tài chánh cho đến khi đứa con bé nhất đến tuổi 18. Cha mẹ không hạnh phúc thì các con sẽ không có hạnh phúc. Chia tay là điều không muốn nhưng cần thiết khi đôi bên không mang lại hạnh phúc cho nhau nhưng cả hai, bố và mẹ cần có trách nhiệm với những đứa trẻ không có lựa chọn làm con của hai người. Đừng làm cho chúng cảm thấy bị thiệt thòi hoặc phải lửa chọn giữa tình thương của bố hoặc mẹ. Có ai chịu nhận mình là cha ăn cướp bao giờ? Bước vào hôn nhân và có với nhau ba đứa con thì không một người nào muốn làm lại từ đầu.

Đã nói là sự rạn nứt có nghĩa không phải một ngày, một buổi mà là cả một quá trình. Thời gian sẽ giúp hàn gắn sự rạn nứt hoặc sẽ tách rời hai người. Cho dù lý do như thế nào, không thể nói ai đúng, ai sai, mỗi người trong cuộc điều có sự đóng góp vào sự rạn nứt đó. Nên rút kinh nghiệm cho những mối quan hệ tương lai của mình là điều đáng làm nhất, không nên đứng đó đổ lỗi.

Có lần tôi nói chuyện với một người bạn tâm sự với tôi cô ấy không hạnh phúc trong hôn nhân với chồng, tôi hỏi sau không chia tay? Cô ấy trả lời: trước khi chia tay phải phân tích cái được và mất, nếu không chắc chắn sẽ có lợi nhiều hơn thì cô ấy sẽ còn chịu đựng sống trong hôn nhân đó. Cô ấy tiếp tục sống với chồng cũ và sinh thêm hai đứa con nữa trước khi họ chia tay. Ở Mỹ thì đa số đàn ông bị vợ bỏ nhiều hơn bỏ vợ nhất là những đàn ông có sự nghiệp và chút tài chánh.