Nhiều xe máy, taxi liều lĩnh lách thanh chắn để chạy qua đường, mặc cho tiếng còi cảnh báo tàu sắp đến kêu inh ỏi.

Sự việc xảy ra vào chiều 3/5 tại Nam Hồng (huyện Đông Anh, Hà Nội). Trong khi barie đã được hạ xuống, tiếng còi tàu kêu inh ỏi, một nhóm gồm 5-7 người, thậm chí cả xe taxi cũng cố để vượt sang đường.

Đoàn xe cố vượt barie, băng qua đường ray tàu hỏa

Vụ việc được Facebook Anh Đức quay lại và đăng tải lên mạng xã hội, đang thu hút sự chú ý của cộng đồng. Đa phần đều lên án hành động coi thường luật pháp và tính mạng của những người trong video. Thành viên Ngọc Bé bức xúc: "Họ đã cho rào chắn rồi, cũng có tín hiệu tàu sắp qua, thế mà vẫn nhắm mắt nhắm mũi vượt được. Ý thức quá tệ. Lỡ gặp sự cố lúc đó lại bảo chết tại số đen".

Facebook Tuấn Vũ viết: "Dân mình liều quá. Ở bên Nhật mỗi lần qua đường tàu, kể cả lúc tàu chưa đến người ta đều dừng lại nhìn trái nhìn phải rồi mới đi tiếp. Kiểu như nó thành thói quen ngấm vào người rồi ấy". Tài khoản My My phát biểu. "Ở những khu vực có barie chắn tàu này nên lắp thêm cái camera để tiện quản lý. Cứ xe nào cố vượt thì ghi lại biển số và phạt nguội thật nặng may ra mới chừa. Nhiều người cứ chủ quan, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà".

Cherry Trần