Đề thi Lý, Văn và tiếng Anh chuộng 'Hậu duệ mặt trời'

Rất nhiều người ngỡ ngàng khi bộ phim Hàn Quốc gây sốt trong giới trẻ được đưa vào đề thi của rất nhiều trường.

Cộng đồng đang xôn xao với đề thi môn Ngữ Văn lớp 12 của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị với sự xuất hiện của bộ phim "Hậu duệ mặt trời" - một bộ phim đang rất "hot" trong giới trẻ.

Cụ thể đề thi lấy dẫn chứng nội dung liên quan đến bộ phim được trích trong bản tin Chuyển động 24h - VTV1 Đài truyền hình Việt Nam ngày 22/3 cùng lời phát biểu của Thủ tướng Thái Lan, Prayuth Chan-ocha và Tổng thống Hàn Quốc, Park Geun-hye để qua đó đánh giá kiến thức của học sinh.

Đề thi Văn với câu hỏi của phần đọc hiểu liên quan tới bộ phim Hậu duệ mặt trời. Ảnh: Kenh14.vn.

Vài ngày trước đó, đề kiểm tra học kỳ II môn Vật lý lớp 10 của trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, TP HCM với sự xuất hiện tình huống hất điện thoại cũng trong bộ phim này.

Trong câu hỏi số 5 (2,5 điểm) đưa ra yêu cầu:

"Trong tập 1 bộ phim Hậu duệ của mặt trời, cảnh đại uý Yoo Shi Jin (do diễn viên Song Joong Ki thủ vai) hất điện thoại trên tay bác sĩ Kang Mo Yeon (do diễn viên Song Hye Kyo thủ vai) thật ấn tượng. Giả sử chiếc điện thoại nặng 150 g được đại uý ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 18 km/h từ vị trí cách mặt đất 1,5 m. Chọn gốc thế năng ở mặt đất.

a. Tính động năng, thế năng, cơ năng của điện thoại ở vị trí ném.

b. Tính độ cao cực đại mà điện thoại lên đến.

c. Ở độ cao nào thì có thế năng bằng một nửa động năng? Tính vận tốc lúc đó".

Đề thi Vật Lý với nội dung về phân cảnh hất điện thoại nhận được nhiều Facebooker truyền tay.

Đề thi Vật Lý này sau khi được học trò đăng tải lên Facebook thu hút hàng nghìn lượt like và chia sẻ. Một độc giả bình luận: "Ôi giá như mình cũng được trả lời câu hỏi này nhỉ. Các thầy cô giáo chịu khó bắt kịp xu hướng ghê. Mình thấy cách này vừa giúp bớt căng thẳng khi làm bài, lại đánh trúng tâm lý học sinh nữa, đơn giản mà thực tế".

Chia sẻ với Vietnamnet, ông Lê Xuân Giang, hiệu trưởng nhà trường cho hay chủ trương của trường là trong các bài giảng và kiểm tra giáo viên cố gắng đưa những điều thực tế ở đời sống, cao hơn nữa là gắn với tâm lý lứa tuổi học trò.

Phân cảnh hất điện thoại được đưa vào đề thi.

Theo định hướng trên, mỗi giáo viên sẽ tìm tòi đưa ra tình huống phù hợp với học trò. Đề kiểm tra môn Vật Lý có tình tiết lấy trong phim Hậu duệ mặt trời do cô Kim Phương, tổ phó tổ lý ra đề. Nhà trường rất tâm đắc vì cô Phương đã chọn được chi tiết hay, phù hợp với tâm lý học trò nhưng vẫn giữ được nội dung là kiểm tra kiến thức.

Trước đó, đề thi Ngoại ngữ của trường THCS Yên Hòa (Hà Nội) cũng xuất hiện câu hỏi liên quan đến bộ phim Hậu duệ mặt trời.

Thầy giáo Nguyễn Đức Hưng người ra đề thi Tiếng Anh cho học sinh, dí dỏm chia sẻ trên trang cá nhân.

Ở câu số 13 nêu: "Song Joong Ki is a well known… in Korea and Vietnam" (Song Joong Ki là một…. nổi tiếng ở Hàn Quốc và Việt Nam). Câu số 14 có nội dung: "'Descendants of the Sun' is a Korean television… (Hậu duệ mặt trời là một… truyền hình Hàn Quốc). Mỗi câu hỏi đều kèm theo 4 đáp án để học sinh lựa chọn. Đa phần các học sinh đều thích thú và cho rằng tuy có tận hai câu hỏi nhắc đến bộ phim nhưng các đáp án đều khá dễ dàng.

Hậu duệ mặt trời là một bộ phim Hàn Quốc gây sốt trên nhiều nước châu Á trong đó có Việt Nam. Dù bộ phim đã kết thúc cách đây không lâu, nhưng dư âm, hậu trường hay các xu hướng có liên quan tới bộ phim vẫn nhận được nhiều hưởng ứng của đông đảo người hâm mộ, nhất là các bạn trẻ Việt.

Rất nhiều bình luận cho rằng việc ra đề thi như vậy cũng khiến học sinh thoải mái hơn về tâm lý, hay bắt kịp xu hướng giới trẻ hiện nay.

Lam Dương tổng hợp