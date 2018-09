Đâu mới là người phụ nữ hạnh phúc

Nếu sau tái hôn, chị vất vả, buồn khổ... thì cả chị và mọi người sẽ đều chung ý nghĩ: mù quáng chưa, biết thế sao còn đâm đầu vào.

Trang Hạ

Có người trên mạng hỏi mình rằng, sau ly hôn vài năm, họ muốn quay về sống với ông chồng cũ. Vì họ chưa lấy chồng mới, anh kia cũng chưa lấy vợ mới, giữa họ còn một đứa con chung. Và lý do quan trọng nhất của họ là: Họ sợ lấy chồng mới chẳng được bằng anh chồng cũ, nếu sống khổ hơn, thì còn quá tội, lúc đó bản thân hối tiếc mà mọi người lại chê cười!



Nếu đánh bạc, có vẻ bạn ấy đang định mang tương lai tiếp tục đặt cửa ở chỗ mà bạn ấy đã thất bại. Nếu là môn thể thao, bạn ấy đã quên lý do vụ chấn thương khiến bạn rời đường đua hôn nhân. Còn nếu văn vẻ ví von, bạn cứ đi lại vết xe đổ cũ xem ra lại là cách tránh những tai nạn mới? Mà nếu ưa truyện cổ tích, bạn đang mang cuộc đời mình quay về tìm cái máng lợn cũ của đời bạn.



Điều đó tốt hay xấu, hạnh phúc hay bất hạnh, bị người đời khen ngợi hay dèm pha? Bạn không biết, đúng không? Chính bạn còn không biết, thì mình làm sao biết được hộ bạn? Vì thế nên câu trả lời của mình là:

- Thế chị có biết làm toán không? Có biết hằng đẳng thức với dấu bằng đặt giữa hai vế, cân bằng tới mức chẳng cần phải chứng minh nó nữa không?

- Tất nhiên là có chứ. Nhưng toán thì liên quan gì đến việc tôi tái hôn?

- Có chứ. Bài toán của chị thực chất là, chị hãy xem xét những lý do khiến chị bất an, và những lý do khiến chị thấy hạnh phúc. Đây nhé:

Hãy làm cho chính bản thân chị luôn luôn xinh tươi, giàu có, mạnh mẽ, hạnh phúc, và hài lòng với bản thân, mãn nguyện với hiện tại.

Tình huống số 1: Chị không tái hôn, chị làm mẹ đơn thân



Thì nếu chị giàu có và hạnh phúc, tự chủ tự tại, thoải mái tâm hồn, hạnh phúc với con, giá trị của chị sẽ là: vì chị dũng cảm chia tay thứ hạnh phúc không thuộc về mình, nên chị đã có cuộc sống thực sự hạnh phúc và xứng đáng, chị thật tuyệt vời.



Còn nếu chị nghèo, vất vả, chật vật con đau ốm, công việc đổ bể, tinh thần sa sút, yêu rồi lại bỏ nhiều người... Chị sẽ là thế này: tại vì chị đã "tham bát bỏ mâm", mù quáng từ chối hạnh phúc đang có, viễn tưởng nghĩ mình rất tinh tướng, ai bảo tự nhiên lại đi bỏ chồng cơ!



Tình huống số 2: Chị tái hôn với người chồng cũ hoặc chị lấy chồng mới



Thì nếu sau khi tái hôn, chị giàu có hạnh phúc, tự chủ tự tại, hạnh phúc... thì chị sẽ là: chị đã dũng cảm, chị rất mạnh mẽ, chị thực sự biết mình cần gì, chị thật xứng đáng là phụ nữ hiểu biết và tự trọng.



Còn nếu sau khi tái hôn, chị vất vả, buồn khổ, gặp trục trặc, nghèo, xấu, già, thì cả chị và tất cả mọi người sẽ đều chung ý nghĩ: mù quáng chưa, đã biết thế sao còn đâm đầu vào, đúng là "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa"...



Rõ ràng vẫn là chị, vẫn là đời chị, nhưng cho dù chị sống đơn thân, hay chị lấy chồng mới, hay chị cưới lại chồng cũ, tức là, dù vế bên trái là gì đi nữa, thì vế bên phải của hằng đẳng thức cuộc đời này vẫn luôn là: Chị giàu có vui vẻ hạnh phúc, chị thành người có giá trị, được tán thưởng và ngưỡng mộ. Chị cau có nghèo khổ vất vả rủi ro, chị mất đi toàn bộ giá trị, bị thương hại, bị dè bỉu.



Chị ơi, rõ ràng điều duy nhất chị phải làm là, không phải nâng lên đặt xuống những người đàn ông, mà là hãy làm cho chính bản thân chị luôn luôn xinh tươi, giàu có, mạnh mẽ, hạnh phúc, và hài lòng với bản thân, mãn nguyện với hiện tại. Nếu chị làm được điều đó, thì chị dù có là single mom, dù lấy lại ông chồng cũ, hay cưới người chồng mới, đời chị sẽ luôn luôn hạnh phúc.

Vài nét về tác giả:

Trang Hạ là một nhà văn viết truyện ngắn nổi tiếng ở Hà Nội. Chị từng là quán quân của Hội bút Hương đầu mùa báo Hoa Học Trò thập niên 1990.

