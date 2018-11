Đào Bá Lộc tự nhận 'dậy thì thành công không phẫu thuật'

Nam ca sĩ hài lòng với nhan sắc hiện tại của mình, phủ nhận nghi vấn 'dao kéo' cải thiện vẻ bề ngoài.

Trên trang cá nhân, Đào Bá Lộc vừa đăng ảnh so sánh hình ảnh thời thơ ấu của mình với hiện tại. Kèm theo đó là dòng chú thích: "Có nên viết sách bí kíp dậy thì không phẫu thuật?". Nam ca sĩ cũng chia sẻ quan điểm về chuyện xinh đẹp nhờ can thiệp "dao kéo': "Trưởng thành là một quá trình rất thú vị. Bi có sao để vậy, không can thiệp chỉnh sửa. Giả không hẳn là xấu, nhưng chắc chắn sẽ không bền. Muốn bền, đầu tiên phải thật. Hình thức hay nội tâm đều vậy".

Đào Bá Lộc khi còn nhỏ và hiện tại.

Fan nhận xét Đào Bá Lộc không khác trước nhiều, ngoại trừ làn da trắng mịn hơn và đôi mắt trông to hơn trước. Khi một người hâm mộ bình luận: "Chân mày và đôi môi vẫn đi theo năm tháng, nhìn vô là nhận ra liền luôn", Đào Bá Lộc viết: "Vậy mà xã hội nhiều người kêu môi bơm". Anh cũng khẳng định lông mày của mình là tự nhiên, không thêu hay khắc khi một fan khen: "Lông mày của Bi không qua chỉnh sửa sao? Nhìn nó xuất sắc quá".

Trước đó, nam ca sĩ từng lên tiếng phủ nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ: "Do nhiều người vẫn hỏi, có cắt mắt không, có nhấn mí, thêu chân mày không, có tiêm chích gì không, không nhé, có sao để vậy nhé".

Cherry Trần