Đàn ông tử tế có thực sự quý hiếm

Theo mình ở phương diện góc nhìn 'điện tử', đàn ông thành đạt lại cực nhiều, nhất là trên Facebook.

Trong vô số lần đã ngà ngà say miệt mài chém gió theo format một gã tử tế, lúc ngừng lấy hơi, thi thoảng sẽ có một cô gái ngồi cùng mâm khe khẽ hỏi mình với chất giọng cực tin tưởng: ”Anh xem có thằng nào tử tế giới thiệu em phát”.

Tất nhiên mình luôn cười và trả lời theo phản xạ: ”Có có có, nhiều lắm, 3 thằng em đợt mùng 2/9 này về theo diện ân xá, thằng ngoan nhất 12 năm nay chưa đụng vào đàn bà, đủ tử tế chưa?”.

Các em lại giãy lên: ”Anh cứ trêu em...”. Có bạn nữ còn ưu tư triết lý: “Dạy dỗ một đứa trẻ trở nên ngoan ngoãn dễ gấp vạn lần sửa chữa một gã đàn ông đã hư hỏng”… (Haiz...)

Khái niệm về đàn ông tử tế thời nay cực mong manh, khó định nghĩa và cận tuyệt chủng. Tuy nhiên bù lại, theo mình ở phương diện góc nhìn “điện tử”, đàn ông thành đạt lại cực nhiều, nhất là trên Facebook.

Mỗi ngày mình dành ra khoảng 25 phút để đi ấn like sự “thành đạt online” của bạn bè nam hiện lên trên feed. Vô số theo thủ pháp chuẩn của thành đạt thời hiện đại là than thở về sự "bận rộn thường trực" cộng với "bi kịch cá nhân".

- “Ôi tôi chết mất, còn hơn 20 hợp đồng chưa ký mà đói đến quặn ruột mà không dám ra khỏi văn phòng”. Cảm thán từ một anh nhiếp ảnh gia. Like

- “Ôi vụ án này phức tạp quá, cả nghìn bút lục thế này điều tra đến bao giờ đây vợ yêu ơi”, được hiện lên New Feeds từ một anh trung sĩ công an nghĩa vụ… Like.

- “Ôi giồi ôi bao nhiều việc mà lại dính với cái Delay-Airline nài A...a...a... “. At Noi Bai Business Lounge. Like.

Menu các bữa ăn nhanh được mô tả online bằng ảnh thường cũng tuyền tôm hùm bỏ lò, bào ngư vi cá, sushi sang chảnh… tại những nhà hàng hoành tráng. Like, like… Chóng mặt phết.

Nôm na thế, Facebook như một cái siêu thị tâm sự của tuyền những việc nhìn thì tưởng đơn giản mà lại không hề phức tạp một tẹo nào. Đàn ông hiện đại khoe đồ hiệu ngày càng bị lấn lướt bởi đàn ông trang điểm bằng bi kịch. Đắng… à mà xót xa phết.

Có em mình khuyên lên mạng mà tìm, tuyền thành phần oách cả, việc gì phải tìm đâu xa. Em nó cãi: ”Anh bị làm sao, toàn tâm thần”. Không biết nó đểu giả cho mình vào thành phần đó trong câu trả lời này không nữa.

Im lặng, không có nút Like ngoài đời. Đôi khi mình cũng đặt địa vị mình vào các em ngấp nghé 30 single, hoang mang phết. Đến chọn thằng bạn được cho là tử tế nhất của mình để yêu, cũng không đặng, tởm lắm, bệ rạc lắm.

Theo nhiều nghiên cứu vô trách nhiệm, đàn ông tử tế trước hết phải là người hiền lành. Khi đột ngột bất hạnh buồn phiền, rủng rỉnh tiền bạc hay cực thịnh cảm xúc họ không mấy khi online kẻ cả tâm sự rất “uyên bác”. Họ không đi bar, họ không mua đồ hiệu mà thường lặng lẽ cô đơn hàng tối, ở nhà bật vô tuyến xem “The Voice Kids”.

Loại này là trung hòa giữa "một thằng được ân xá" và "một anh văn phòng thành đạt". Các bạn nữ hết sức nên lưu ý thành phần này. (Hi hi).

