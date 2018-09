Đàn cá bơi tung tăng giữa sân Đại nội Huế

Do nước lũ trên khu vực sông Hương dâng cao, tràn vào hồ Thái Dịch ở khuôn viên Đại nội Huế kéo theo cả đàn cá.

Đàn cá chép bơi tung tăng giữa sân Đại nội Huế

Video ghi lại hình ảnh đàn cá chép cùng cá Koi to, nhiều màu sắc đang bơi tung tăng giữa khuôn viên Đại nội Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế. Nguyên nhân xuất hiện đàn cá giữa khuôn viên là do nước lũ trên khu vực sông Hương những ngày này dâng cao đã tràn vào hồ Thái Dịch kéo theo đàn cá bơi tự do từ trên cầu Trung Đạo, tới Ngọ Môn vào điện Thái Hòa. Trước đó, tại khu vực này vẫn đang chìm trong biển nước do ảnh hưởng của cơn bão số 12.

Đoạn video sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng. Bên cạnh sự thích thú, nhiều người bày tỏ sự lo lắng trước tình hình thiên tai đang tàn phá nặng nề tại các tỉnh miền Trung. "Chèo thuyền bắt cá có khi lại khoái, một chuyến du lịch mùa mưa bão khó quên nhỉ", tài khoản Thanh Long hóm hỉnh. "Chắc từ đây Huế sẽ đổi thay về tư duy và phong cách làm du lịch, nhìn hay thế", tài khoản Hưng Tran viết.

Tài khoản Phạm Trang lại tỏ ra không hài lòng: "Người ta thì quằn quại với lũ lụt mà nhiều đứa còn hoan hỉ, thích với đẹp cái gì không biết nữa". "Thích thú cái gì. Thất thoát nặng quá. Mong cho mấy di tích ở Huế rồi Hội An không bị hư hại nhiều", người dùng Facebook Quỳnh Trang đồng tình.

"Nhìn thì thấy thích thú mà cũng đắng lòng quá. Còn đâu là Huế, còn đâu là Hội An nữa", một Facebooker khác bày tỏ.

Ying Ying