Đàn bà sau chia tay

Vân Lam

Cách đây 3 tháng, C. trở về từ chỗ làm trong tình trạng say khướt. Hôm đó là thứ 6 đầu tiên của tháng, ngày "Friday Bar" được tổ chức thường kỳ của công ty để các thành viên có thể chuyện trò, tìm hiểu nhau nhằm tăng thêm hiệu quả khi làm việc nhóm. Nhưng đó là lần đầu tiên C. để mình say như thế. Sáng hôm sau, anh ấy kể tôi nghe một câu chuyện như lý do để giải thích ngầm vì sao anh ấy lại uống say. Nhưng vô tình câu chuyện C. kể đã tạo ra cuộc canh luận sôi nổi giữa hai vợ chồng. Kết quả là C. phải im lặng với những gì tôi bày tỏ. Anh ấy đã kể điều gì?

K. năm nay 55 tuổi với vẻ ngoài tráng kiện hấp dẫn vì có thể đạp xe suốt 6 tiếng đồng hồ không ngơi nghỉ. Ông đam mê thể thao, yêu thiên nhiên và có trách nhiệm tuyệt vời khi làm việc. C. chọn ông là bạn, là người đồng hành ở nơi làm việc mới một phần vì mơ ước được như ông trong vòng 20 năm nữa. K. có vợ và hai đứa con chỉ kém nhau 2 tuổi. Một đứa đang theo học đại học, một đứa vừa tốt nghiệp trung học. K. thường kể về gia đình bằng ánh mắt bình thản, nhẹ nhàng, từ tốn. C. từng nói với tôi chắc hẳn ông ấy hạnh phúc. Nhưng rồi chính C. cũng bị "shock" khi vừa rồi chính ông ấy đã lôi C. vào một góc, gọi một chai wishky và hai chiếc cốc nhỏ, rồi ngồi khóc rưng rức. Ông bảo ông không thể làm khác hơn vì thật sự ông không muốn tiếp tục sống cuộc sống như hiện tại. Ông cần được hạnh phúc, một lần nữa được yêu suốt quãng đời còn lại. Điều gì đã xảy ra?

Trước đó hai hôm, như thường lệ là hẹn hò của hai vợ chồng mỗi tháng, K. và vợ ăn mặc thật đẹp đến nhà hàng cùng nhau. Thế rồi khi kết thúc bữa tiệc, K. phải ngồi lại, nhìn vào mắt vợ và nói: “Anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục lừa dối em. Anh đã cố gắng để chúng ta có thể yêu nhau và sống với nhau vui vẻ như ngày xưa. Nhưng em biết không, anh không thể cưỡng lại sự thay đổi của chính bản thân mình. Rằng anh cần một người đàn bà khác, rằng anh không thể sống với những gì mình từng yêu thích của 20 năm về trước. Anh tạ ơn Chúa đã giúp anh giữ được những điều mình yêu thương cho đến khi các con đã trưởng thành. Anh cảm ơn em đã cùng anh đi qua 20 năm bình yên và hạnh phúc...”. Bữa tiệc kết thúc, K. cố gắng không khóc khi người vợ ngồi đối diện thì ngập trong nước mắt...

Sẽ chẳng có cuộc tranh luận nào ngoài sự thán phục về câu chuyện tưởng như chỉ có trong tiểu thuyết kia nếu C. không thêm vào câu kết thúc: “Đàn ông ở Tây hay Ta cũng ngoại tình như nhau. Khác nhau ở cách cư xử của đàn bà. Vợ ông K. ngồi khóc và hôm sau hai vợ chồng họ thoả thuận các điều khoản sau khi ly dị theo cách hạn chế tối đa tổn hại về tinh thần cho cả hai bên, nhất là hai đứa con. Chứ kiểu như các bà ở Việt Nam chắc các bà đi đến chỗ làm của ông K. làm toáng lên rồi, hoặc post lên trang cá nhân chửi bới ỏm tỏi ra. Người ta văn minh có khác!”.

Tôi đã nói với C.: “C. ạ! Trước khi nói anh phải suy nghĩ. Chúng ta được sinh ra và lớn lên ở một nơi có nền văn hoá và điều kiện sống hoàn toàn khác biệt họ. Khi anh đòi hỏi và so sánh điều gì, anh phải nhìn ra xem hai điều anh mang ra cân đo đong đếm có tương xứng không. Dựa vào đâu anh cho rằng đàn ông Việt các anh có quyền đòi hỏi đàn bà chúng tôi cư xử văn minh hơn khi chính các anh cũng cư xử theo kiểu mọi rợ? Có được bao nhiêu đàn ông như ông K. đây, nói thẳng với vợ về lỗi lầm của mình. Anh nhớ cho, ông ta đã nói rằng ông ta có lỗi vì đã lừa dối vợ, vì đã có người đàn bà khác khi họ chưa ly dị vì ông ta biết rằng điều đó là hoàn toàn sai nếu dựa trên pháp luật lẫn về mặt luân lý.

Ông ta nhận lỗi lầm và thẳng thắn đề nghị cuộc chia tay. Chính vì lý do đó, để tôn trọng chính mình cũng là tôn trọng đối tác, vợ ông ấy phải hành xử cho đáng mặt. Còn hầu hết đàn ông da vàng mũi tẹt kia, xem việc ngoại tình khi chán vợ là điều hiển nhiên, không phải lỗi lầm rồi tự cho mình cái quyền ngang nhiên từ chối trách nhiệm làm cha sau khi chia tay. Anh nghĩ rằng nếu anh cư xử như thế, thì anh sẽ được đáp trả tương tự như ông K. nếu anh sống ở xã hội văn minh này chăng? Phàm ở đời, muốn có hoa thơm quả ngọt thì phải trồng cây và vun bón.

Em cho rằng ông K. xứng đáng được hưởng cuộc chia tay đẹp như mơ kia vì chính ông cũng nâng niu và tạo ra thành quả đó. Em mãi mãi vẫn không hiểu vì sao đa số đàn ông Việt các anh đòi hỏi nhiều thứ ở đàn bà quá đỗi khi mà chính các anh còn chưa biết mình có xứng đáng với các đòi hỏi đó không. Em xin tuyên bố với anh một câu: 'Nếu chồng em ngoại tình và cư xử như ông K., em ngàn lần cảm tạ ông ấy và ngồi ra cùng thảo luận vấn đề tài sản, con cái khi chia tay một cách êm đẹp. Còn nếu em không may, chồng em mà hành xử y hệt như bọn giai mít kia thì xin lỗi anh, em xử 'cậu bé' của anh trước rồi tính chuyện ly dị sau nhé!”.

C. đương nhiên cười sặc sụa với đoạn tranh luận "chạm mạch" đang căng thẳng nhưng kết thúc quá ư rùng rợn vừa rồi. Bất chợt anh ấy hỏi: “Thế sao em không nói gì đến những gái trẻ sau các bà vợ? Lẽ ra không có các cô đó thì bọn đàn ông đâu có ngoại tình!”.

Tôi điềm tĩnh trả lời: “C., anh có bao giờ cho rằng một người khá thành đạt như anh là ngu không? Anh có cho rằng đàn ông kiếm được nhiều tiền là ngu không? Chỉ có ngu và khùng mới bị dụ dỗ. Nên thôi, có thể người ta yêu nhau thật thì sao? Em giải quyết vấn đề của chính em trước. Bao nhiêu việc còn phải lo cho tương lai của bản thân và của những đứa con. Hơi sức đâu mà truy tìm bới móc điều đang làm cuộc đời mình thối mốc lên? Xem đó như một chất phế thải đang phân huỷ và cần quăng ra khỏi cuộc đời mình ngay lập tức, để không khí của đời sống mình trong sạch hơn có phải là tốt hơn vạn lần truy tìm, mắng chửi và đau khổ? Người thứ ba kia, họ cần sống và thấu hiểu phù hoa trụ được bao lâu và sau cùng chúng ta còn lại gì. Cần lắm thời gian...!”

C. im lặng và rót cho tôi một cốc nước đầy. Anh ấy đang suy nghĩ điều gì tôi không biết. Tôi chỉ mong, thời gian sẽ là liều thuốc màu nhiệm thật sự xoá đi những nhọc nhằn hằn sâu trong tim của những người đàn bà sau các cuộc chia ly. Khi bạn buông lỏng mọi thứ và không nuôi nấng cảm xúc bất hạnh, thì bạn sẽ không hề lo sợ về tương lai. Tin tôi đi.