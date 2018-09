Nam ca sĩ nhờ công an vào cuộc, sau đó đến nhà riêng của kẻ giả mạo mình để nói chuyện đúng sai.

Tối 26/8, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ một số hình ảnh, video ghi cảnh anh đến tận nhà riêng để gặp trực tiếp kẻ giả mạo mình trên Facebook. Người này sống ở Vinh (Nghệ An), có hành vi nói tục, chửi bậy, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của "ông hoàng nhạc Việt".

Mr. Đàm cho biết, dù anh đã thông báo trước một tuần để chờ động thái xin lỗi, người này vẫn không thay đổi. Sau đó anh đã nhờ công an can thiệp, bắt người giả mạo ký giấy cam kết từ nay không được có những hành vi tương tự. "Anh đã nói mấy lần mà em vẫn ngoan cố. Em khiến người ta hiểu lầm anh rất nhiều. Anh đổi hình gì, em thay hình đó, bắt chước y chang, gây mâu thuẫn trong fan. Người ta nói anh là ca sĩ hàng đầu Việt Nam mà ăn nói vô văn hóa", giọng ca Say tình khiển trách nam thanh niên.

Nam ca sĩ cũng cho biết, anh quyết tâm làm đến cùng sự việc lần này để cảnh cáo những người khác. "Nghiêm cấm nhân danh 3 chữ "fan hâm mộ" để thực hiện hành vi lừa đảo người khác nha! Làm xấu các fan của anh. Các fan thân mến thằng nào có vẻ nghi ngờ gọi thẳng Facetime cho nó là biết ngay chứ có khó gì. Mặt thằng nào giả sẽ lòi ra ngay", Đàm Vĩnh Hưng nhắc nhở người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng về Nghệ An 'dằn mặt' kẻ giả mạo mình trên Facebook Đàm Vĩnh Hưng trực tiếp nói chuyện với kẻ giả mạo mình trên Facebook.

Động thái này của nam ca sĩ nhận được nhiều ủng hộ. Facbeook Đào Thị Thanh Xuân viết: "Nếu não nó có vấn đề thì nên đưa vô bệnh viện tâm thần, còn tỉnh táo mà giả ngây thì cho vô nhà tù. Còn bao nhiêu thể loại lợi dụng hình ảnh của người khác để lừa đảo thì cũng nhận hình phạt thích đáng cho hành vi phạm tội". Tài khoản Trần Ngân bức xúc: "Bây giờ có luật an ninh mạng rồi báo công an bắt cho đi tù làm gương cho những kẻ khác. Chứ cứ lợi dụng lòng tốt rồi giả danh người nổi tiếng bức xúc quá trời. Em Hưng vạch mặt như này chúng nó cũng sợ rồi. Tên này trước cũng từng giả mạo Facebook Khánh Phương nè". Thành viên Đào Thế Hoàng đồng tình: "Anh thật hay, phải làm gương cho kẻ khác. Ủng hộ anh ạ".

Cách đây vài ngày, Đàm Vĩnh Hưng đã thông báo trên trang cá nhân có nhiều kẻ đang lợi dụng danh tiếng của anh để lừa đảo: "Hiện nay, có nhiều kẻ gian đang lợi dụng tình hình kêu gọi từ thiện của Hưng giúp Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình để lừa đảo nhiều người, mọi người cẩn thận nha. Tôi không cần biết người đó quyên góp thật hay giả nhưng đã cố tình dùng hình của tôi để gây lòng tin cho mọi người thì không được và tôi phải lên tiếng ngay. Mọi người hãy cẩn trọng khi nhìn vào một Facebook giả danh Hưng nha".

Đàm Vĩnh Hưng thông báo có kẻ mạo danh mình trên Facebook.

Đàm Vĩnh Hưng không phải nghệ sĩ duy nhất bị giả mạo Facebook, lợi dụng hình ảnh làm việc xấu. Nghệ sĩ Hồng Vân và nghệ sĩ Quốc Thuận mới đây cũng bị kẻ xấu mạo danh trên mạng xã hội. Ngày 25/8, nữ nghệ sĩ đã phải lên tiếng cảnh báo mọi người đề phòng với tài khoản giả danh mình.

Nghệ sĩ Hồng Vân cảnh báo mọi người đề phòng bị kẻ xấu lừa đảo.

Cherry Trần