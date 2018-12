Đàm Vĩnh Hưng: 'Ở Việt Nam sướng hơn nước ngoài nhiều'

'Ông hoàng nhạc Việt' cho rằng ở Việt Nam cái gì cũng có, trong khi ở nhiều nơi con người phải tự phục vụ, không có giúp việc, tài xế riêng...

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ quan điểm của mình về sự khác biệt khi sống ở Việt Nam và nước ngoài. Theo đó, Mr. Đàm nhận định, xét về sự hiện đại của máy móc, hàng hóa thì Việt Nam cái gì cũng có để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, thậm chí phục vụ rất chu đáo.

"Đi nhiều nơi mới thấy Việt Nam mình tiện lợi hơn rất rất nhiều. Muốn thứ gì cũng có. Bar, club gì cũng đẹp. Máy bay thì toàn máy bay to. Ra máy bay trễ còn có loa đọc tên và mời lên, có khi còn phải đi kiếm khách xem đang ngồi ở đâu. Xe thì loại nào mới ra là có nhập về Việt Nam liền. Điện thoại, điện máy, mỹ phẩm, thời trang, công nghệ... thứ gì cũng có mà còn chơi đồ hạng nhất mới chịu".

Đàm Vĩnh Hưng dạo bước trên đường phố Ensenada, Mexico.

Giọng ca Say tình cũng chia sẻ cuộc sống ở Việt Nam dễ chịu hơn nhiều so với ở những nơi anh đã đi qua. "Ở Việt Nam thì có thể ngồi cafe sáng chiều hay nhậu nhẹt bất chấp thời gian. Nước ngoài thì miễn có vụ này nha. Ở Việt Nam thất nghiệp cả năm cũng có người nhà lo. Ra nước ngoài thất nghiệp đi rồi tự biết phải làm sao. Việt Nam thì có thể có tài xế riêng, trong nhà thì 2-3 người giúp việc. Ở nước ngoài tự bơi nhé. Trong nước máy bay delay là chửi thôi rồi. Ra nước ngoài delay thì ngoan ngoãn tìm chỗ nào ngồi chơi Facebook đợi mà không dám ho he tiếng nào. Nói nhiêu đó thôi. Phải ra nước ngoài và đối diện với mọi thứ tất tần tật đi rồi sẽ tự thấy và tự có câu trả lời. Tôi không bênh ai vì chẳng nhận lương của ai. Chỉ chia sẻ chút kinh nghiệm và cảm nhận của bản thân với các fans của tôi thôi", Đàm Vĩnh Hưng tâm sự.

Chia sẻ này của nam ca sĩ đang nhận được nhiều phản hồi tích cực của người hâm mộ. Nhiều fan còn góp thêm những điều yêu thích chỉ ở Việt Nam mới có. "Ai chưa đi được nước ngoài thì ao ước để đi, ai đi về rồi về thì cũng bảo ở Việt Nam sướng hơn nước ngoài nhiều. Ở Việt Nam muốn ăn gì cũng có, bước chân ra khỏi nhà là có đồ để ăn, lai còn ăn ngon. Ra nước ngoài đi kiếm đồ ăn phải chay xe vòng vòng rồi gửi xe này nọ rất là rắc rối", một khán giả bình luận.

Cherry Trần