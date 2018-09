Ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ vị trí bình xăng, chủ xe tạt nước cố gắng dập lửa nhưng không thành.

Sự việc xảy ra vào trưa 20/5 tại địa phận thôn Liêu Trung (Liêu Xá, Yên Mỹ, Hưng Yên). Chiếc xe máy do người phụ nữ đang chạy dưới trời nắng chói chang bất ngờ bốc cháy. Ngay sau đó, chủ xe đã mượn chậu của hộ dân bên đường, lấy nước để hắt vào chiếc xe nhưng lửa vẫn không tắt. Một người đàn ông tiếp tục dùng bình cứu hoả mini để trợ giúp nhưng vẫn không hiệu quả.

Đám đông bất lực nhìn xe máy bốc cháy giữa đường

Vụ việc sau khi đăng tải nhận nhiều quan tâm của cộng đồng. Facebook An Nhiên viết: "Tội nghiệp chị ấy, vừa mất của vừa được phiên hoảng loạn. Nhưng theo mình không nên lấy nước dập lửa khi cháy do xăng". Còn thành viên Cyrus Hoàng ý kiến: "Lấy bộ đồ chống nắng ra nhúng nước. Bật yên xe lên, phủ kín bình xăng không cho tiếp xúc không khí. Áo Ninja thần thánh to như thế cơ mà, sao không ai nhạy bén thế?".

Thành viên Lương Trung Dũng bình luận: "Khi xịt thì lửa có tắt nhưng do cháy lâu nên nhiệt độ ở xe cao. Sau khi tắt thì nó cháy bùng phát lại. Bình bột chữa cháy chất lỏng tác dụng không nhiều. Phương án tốt nhất có lẽ là mượn cái chăn cho ngậm nước và trùm lên. Đơn giản, dễ kiếm và nhanh".

