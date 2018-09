Mặc dù chưa xuất hiện tại nhà đài, giọng ca Xa em đã khiến các fan phải nóng lòng đổ xô đến.

Mới đây, ca sĩ Noo Phước Thịnh đã chia sẻ lại đoạn video ngắn ghi lại cảnh các fan đang chen chúc nhau tại Đài truyền hình Việt Nam. Theo status của HLV The Voice 2017, anh sẽ có buổi giao lưu trò chuyện cùng khán giả trong chương trình "Bữa trưa vui vẻ".

Đài truyền hình thất thủ vì độ cuồng của fan Noo Phước Thịnh Có lẽ chính vì sự háo hức, mong mỏi được gặp thần tượng mà những bạn trẻ này đã tề tựu đông đủ trước cổng Đài truyền hình với hy vọng nhận được tấm vé tham gia giao lưu. Trong các khán giả có mặt nhận vé, không chỉ là các fan ở Hà Nội mà còn rất nhiều các tỉnh thành lân cận khác.

Tài khoản M.M., người có mặt trong buổi nhận vé đó cho biết: "FC cũng không có vé, xếp hàng cũng không có vé". Sự việc khán giả chen lấn, xô đẩy ở trước cổng đã khiến nhà Đài buộc phải nhờ tới sự can thiệp của công an để đảm bảo trật tự an ninh.

Công an dàn quân để kiểm soát lượng fan hùng hậu có mặt tại đây.

Đoạn video sau khi đăng tải đã nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng. Bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự tiếc nuối vì không may mắn nhận được tấm vé gặp thần tượng, nhiều người chỉ trích "độ cuồng" của các bạn trẻ hiện nay.

Tài khoản Ếch Xanh bình luận: "Không chen được, cuối cùng vẫn không có vé. Tí nữa thì chết bẹp vì lúc phát vé mọi người xô đẩy kinh quá". "Hôm qua mình cũng ở đây, khung cảnh như này này mà không còn sống động hơn thế này nhiều ý, phải ở đây thật mới thấy hết được cảm xúc của mọi người dành cho Noo. Thế mới biết sức hút của nam thần nhà ta mạnh như thế nào", Facebooker Lê Thị Bảo Linh cho hay.

"Ôi đáng sợ thật. Hết khóc vì idol giờ lại còn thế này nữa. Lần trước Noo diễn ở trung tâm thương mại bên Long Biên cũng đông ngang ngửa thế này, hãi thật”, Facebooker Pham Minh không đồng tình. "Tao cũng không hiểu sao bọn trẻ nó cuồng thế nhỉ, lo học đi mấy em ơi", một tài khoản khác chia sẻ.

