Cựu Trưởng đoàn bênh vực các tiếp viên ngủ gật

Ảnh chụp đoàn tiếp viên hàng không Việt Nam mệt mỏi nằm ngủ ở phòng chờ hạng thương gia tại một sân bay ở nước ngoài gây nên nhiều ý kiến trái chiều.

Hai ngày trở lại đây, một bức hình chụp khoảng 20 tiếp viên Vietnam Airlines 'la liệt" trong phòng chờ thương gia tại một sân bay ở Nhật Bản ngày 3/5 gây nên nhiều tranh cãi trong cộng đồng. Đăng tải kèm ảnh, chủ nhân của bức hình chia sẻ: "Không thể hình dung được đây là Bussiness Lounge". Ngay sau khi chia sẻ, bức ảnh đã nhận được hàng nghìn lượt like, share và bình luận trái chiều.

Bức ảnh chụp được chia sẻ và thu hút nhiều bình luận trên khắp các diễn đàn, các trang mạng xã hội.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân của nickname T.B.Hà, cựu trưởng đoàn tiếp viên hàng không, có đăng tâm sự dài, đáng suy ngẫm về những vất vả, khó khăn của nghề tiếp viên.

Với góc nhìn của một người có kinh nghiệm dày dặn trong nghề tiếp viên được 20 năm, chị Hà đã chỉ ra lý do xác đáng cho việc tiếp viên ngủ gật mệt mỏi bị đánh giá là “phản cảm” trong phòng chờ tại sân bay Nhật. Cả chị và một số thành viên tổ bay khác tham gia hành trình đến Pusan (Hàn Quốc) đều xác định phải có sự cố nên chuyến bay mới gián đoạn, phải hạ cánh khẩn cấp tại Fukuoka (Nhật Bản). Vậy mà nhiều người không chịu suy nghĩ, thông cảm mà lại “ném đá” không thương tiếc dưới bức ảnh chụp các chàng trai cô gái còn nguyên đồng phục ngủ trong tư thế mệt mỏi trên ghế phòng chờ.

Bài viết của chị T.B.Hà nhận được hàng nghìn bình luận chia sẻ, ủng hộ.

Người cựu tiếp viên hết lòng bênh vực các cô gái làm nghề như chị 20 năm trước. Bởi hơn ai hết, chị hiểu đó là công việc đầy “bão táp”, mà những người ngoài hàng rào sân bay không thể biết được chị cùng đồng nghiệp phải trải qua những khó khăn, thị phi như thế nào.

"Ai biết về nghề lái máy bay và tiếp viên, chắc sẽ chỉ thấy thương và thông cảm cho các em, chứ sao nỡ ném đá, hoặc chê bai diễu cợt. Đã bao giờ bạn chứng kiến vào đúng giờ giao thừa, khi pháo nổ, pháo hoa bay ngợp trời, các gia đình quay quần bên nhau, thì các em lau nước mắt, hôn vội đứa con thơ, rồi lặng lẽ xách vali lên sân bay", chị Hà viết.

Chị Hà cũng lên án hành vi chụp ảnh các tiếp viên trong phòng chờ là sai trái bởi bức ảnh đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận. Chị lý giải cho tư thế ngủ mỏi mệt của các bạn tiếp viên, lý giải cho thắc mắc của mọi người là tại sao tiếp viên lại được ở trong phòng chờ Business Louge. Cuối chia sẻ, chị Hà cũng gửi gắm lời động viên tới các đàn em cùng ngành: "Dũng cảm lên bọn em nhé! Chị muốn thấy bọn em luôn nghiến răng lại, ngẩng cao đầu, đi về phía trước. Mình chỉ phải cúi đầu khi làm điều gì có lỗi thôi, các em ạ. Vậy hãy sống sao cho không bao giờ phải cúi đầu hổ thẹn".

Chia sẻ trên một trang tin về việc viết status rất dài mang tên “Chọn an toàn hay chọn sự đẹp mắt”, chị cho biết: “Mình chỉ muốn mọi người hiểu thêm về cái nghề đầy bão tố của tiếp viên hàng không thôi. Quá nhiều hiểu nhầm không đáng. Người chụp ảnh tiếp viên ngủ rồi bêu riếu là không chấp nhận được, mình sẵn sàng tranh luận với người chụp”. Ngoài ra, sau khi sự việc ngày càng ầm ĩ trên mạng, các tiếp viên bắt đầu phản ứng gay gắt, có người phát ngôn hơi quá khích, chị Hà cũng khuyên rằng “Dù trái tim có đau vì bị bêu riếu vô lý, thì cái đầu cũng phải lạnh”.

Trước đó, nickname T.B.L một trong những tiếp viên có mặt trên chuyến bay đó đã giải thích. T.B.L cho hay hai tổ bay này không hạ cánh được tại điểm đến ở Pusan, Hàn Quốc vì thời tiết xấu, nên không thể nhập cảnh nghỉ tại Nhật Bản mà phải ở tạm phòng chờ tới khi có thông báo là phải đi ngay. Chính vì thế đã khiến tiếp viên của Vietnam Airlines rơi vào trạng thái mỏi mệt đến vậy.

Một tiếp viên tham gia trong tổ bay chia sẻ suy nghĩ về chuyến bay tới Hàn Quốc ngày 3/5.

Cũng biết về sự việc này, chia sẻ, trên trang cá nhân ca sĩ Cao Thái Sơn cho hay, anh vừa trải qua một chuyến bay dài từ Việt Nam tới Mỹ gần 28 tiếng (tính cả thời chờ), là người hay phải di chuyển, đi xa nhiều nên anh hiểu sự vất vả và mệt nhọc của hành khách khi ngồi trên một chuyến bay.

Giọng ca Con đường mưa càng thấy cảm thương cho những tiếp viên hàng không phục vụ khách trên chuyến bay. "Vậy mới thấy thương cảm cho những người tiếp viên hàng không kia họ có trách nhiệm cao cả đó là phục vụ ăn uống từng bữa cho hành khách cả chặng bay dài đấy. Tôi còn nhớ có những lần tôi ngủ trên máy bay mệt quá, mỏi chân quá dạng hết cả chân ra cho thoải mái, miệng thì há hốc thở khi bay trên những chặng dài như vậy. Có ai ngủ mà đẹp bao giờ, chỉ là xấu và dơ cho những ai cầm máy chụp hình lên chụp những khoảnh khắc ấy rồi tung lên mạng...".

Nam ca sĩ cũng chia sẻ về một lần bay đáng nhớ trong đời khi anh từ Mỹ trở về quê nhà. Do lần đó chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp tới sân bay Nhật do khung giờ đó cấm không được bay qua Mông Cổ, thêm nữa là máy bay hết xăng do phải bay vòng trên những tuyến bay và khung giờ cấm từ Mỹ về châu Á.

"Tôi còn nhớ một lần bay từ Mỹ về Việt Nam cũng phải hạ cánh khẩn cấp tới sân bay Nhật do khung giờ đó cấm không được bay qua Mông Cổ, thêm nữa máy bay sắp hết xăng do phải bay vòng trên những tuyến bay vào khung giờ cấm từ Mỹ về châu Á, tiếp viên hàng không hãng United Airlines quá mệt không đủ sức bay tiếp. Lúc đó là 2h sáng không có bộ phận nào của cảng hàng không làm việc, toàn bộ hành khách hạng C, Business class cho tới khách thường được phát một cái bánh mỳ, một chai nước và một cái chăn để trải ra đất nằm chờ sắp xếp cho chuyến tiếp theo. Ấy thế mà chẳng có hành khách nào la lối om sòm về tiếp viên cả, họ chỉ mong sắp xếp được chuyến sớm nhất bay tiếp mà thôi... Rồi cuối cùng ai cũng nằm la liệt ra đất mà ngủ. Nước ngoài họ đối xử với nhau thế đấy!.

Nam ca sĩ thẳng thắn nêu quan điểm về việc đăng tải hình ảnh chụp về các tiếp viên hàng không và nhận được rất nhiều ủng hộ của nhiều Facebooker.

Vậy tiếp viên Việt Nam cũng là con người mà, họ mệt do phục vụ hành khách cả chặng bay dài cớ sao không cho họ nghỉ, họ ngồi trong phòng lounge nghỉ là quá lịch sự rồi... Hành khách hạng first class còn phải nằm ra đất còn chẳng ai lên tiếng. Ấy phải chăng chính là thái độ và cách ứng xử văn minh của con người với con người với nhau mà thôi. Phải nói rằng, đi càng xa ra thế giới, con người càng phải lịch sự và thương nhau nhiều hơn. Có lao động vất vả và sống trong hoàn cảnh người khác thì bạn mới yêu thương họ hết mức. Vậy thôi", nam ca sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Lam Dương

Ảnh: Facebook