Cười vỡ bụng với loạt ảnh 'Ngày ấy - Bây giờ'

Những khoảnh khắc hài hước cùng sự sáng tạo, khiến nhiều người không khỏi bật cười sảng khoái.

Trào lưu mang tên chụp ảnh Now and Then được sáng tạo bởi một nhiếp ảnh gia người Phần Lan cách đây không lâu, nhanh chóng lan rộng và được nhiều bạn trẻ khắp trên thế giới ủng hộ.

Với cách thức thực hiện đơn giản là chụp ảnh cùng một tư thế, biểu cảm ở cùng một địa điểm như các bức ảnh từ thời thơ ấy, vậy là bạn đã có ngay một bức hình thuộc trào lưu này. Không chỉ dừng lại ở việc gây cười, trào lưu chụp ảnh "Ngày ấy, bây giờ" sẽ giúp bạn nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu và có sự chiêm nghiệm về giá trị cuộc sống, thời gian.

Những người anh em ngâm mình trong bồn tắm.

Bố và con trai.

Sở thích yêu màu trắng sẽ không bao giờ thay đổi.

Mẹ và con trai.

Lớn rồi mình vẫn có niềm đam mê với băng đô.

Cậu chủ và chú cún sau 10 năm.

Ba anh em sau 29 năm (1984-2013, Texas).

Sở thích tắm chậu từ thưở bé và khi trưởng thành.

Cô bé Cecile sau 23 năm.

Sau 20 năm em vẫn có thói quen như vậy.

Xem tiếp

Văn Hiến

Ảnh: Blazepress