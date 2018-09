Vụ va chạm xảy ra 9h45 sáng nay 13/3 tại khu vực Cửa Lò, Nghệ An.

Camera khu vực ghi lại hình ảnh một cụ ông mặc áo màu xanh, đi xe đạp trên đường thì bất ngờ rẽ ngang để sang đường. Tuy nhiên do không quan sát phía sau, một người đi xe máy đi với tốc độ khá cao đã lao đến, đâm thẳng vào đầu xe khiến cụ ông ngã văng ra đường. Người điều khiển xe máy sau đó cũng bị loạng choạng tay lái, buộc phải dừng xe.

Cụ ông sang đường thiếu quan sát bị xe máy tông ngã

Nhiều người sau khi xem đoạn video không khỏi "thót tim" khi thấy vụ va chạm xảy ra đúng lúc một chiếc xe tải đang đến gần nhưng may mắn là cụ ông cũng như người điều khiển xe máy đều không gặp nguy hiểm. Tài khoản Thế Anh nói: "Thanh niên xe máy loạng choạng tay lái nhưng máy là không ngã, không thì văng vào gầm xe tải kia rồi". "Lỗi đầu tiên là ông bác kia qua đường không quan sát, thanh niên lái xe không kịp rẽ tay lái nên mới xảy ra tai nạn. May mà cả hai đều phúc to không thì đều mất mạng", tài khoản Tuấn Anh phát biểu.

"Thật sự ngoài chó, các chị Ninja thì tôi còn sợ người già đi xe đạp. Đang đi các cụ ngoắt phát sang đường luôn chả thèm ngoái lại sau nhìn xe. Mấy lần đau tim rồi", Facebooker Hồng Minh kể. "Xin các cụ ra đường, già rồi đi bộ, đi thì chú ý quan sát không thì ở nhà đi, đừng đi ra đường lung tung rồi làm khó người khác. Ở đây may mà tất cả đều ổn", một người dùng Facebook viết.

Ying Ying