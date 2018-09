Cụ ông 80 tuổi 'ủy quyền hết tài sản' cho vợ

Bên nhau hơn 50 năm của cuộc đời, ông cụ làm nghề bơm xe quyết định cùng vợ ra ngân hàng để ủy quyền hết số tài sản cụ tích cóp được.

Những câu chuyện "trăm năm bên nhau" của các cặp vợ chồng già luôn đem đến cho chúng ta cảm giác thích thú xen lẫn ngưỡng mộ. Những ngày gần đây, mẩu chuyện giản dị về ông cụ dắt vợ ra ngân hàng xin "ủy quyền hết tài sản" cho người bạn đời đã đem đến cảm giác ấm áp cho rất nhiều người.

Hai vợ chồng già đến giao dịch tại ngân hàng.

Bức ảnh được chia sẻ bởi B.N - cô gái tình cờ có mặt tại ngân hàng và chứng kiến toàn bộ câu chuyện:

"Hôm nay tôi có đi ra ngân hàng và gặp ông với bà. Đây là những gì tôi nghe được.

Ông nói với chị nhân viên: "Đây cô ơi tôi điền đầy đủ thông tin rồi, cô kiểm tra cho tôi. Tôi ủy quyền hết tài sản cho bà nhà tôi này".

"Vâng ạ. Ông ký vào bên này, bà ký vào bên này cho cháu ạ", chị nhân viên tiếp lời.

Nhìn đến đấy đã thấy ông khá dễ thương vì câu "Tôi uỷ quyền hết tài sản cho bà nhà tôi". Lúc sau ra ngồi ghế đợi mới hỏi chuyện ông.

"Ông ơi ông đến đây để đưa hết toàn bộ tài sản cho bà hả ông?".

"Hả? Gì cơ hả bà?" - ông quay sang hỏi bà.

"Cháu nó hỏi ông uỷ quyền hết tài sản cho tôi à".

"Ông với bà cưới nhau được 53 năm rồi. Lúc khoẻ đã đành, bây giờ già rồi ốm đau mỗi bà chăm ông thôi".

"Thế ạ. Tại từ lúc đứng ở quầy con đã thấy ông dễ thương nên con hỏi thôi ạ".

"Hả? Cái gì cơ hả bà?" - ông lại quay sang hỏi bà.

"Cháu nó bảo tôi dễ thương".

"Bà hiền thôi ông nóng tính lắm cháu ạ".

"Vâng".

"Thế cháu bao nhiêu tuổi rồi?".

"Cháu 18 ạ".

"Hả 31 á, 31 mà trẻ thế?".

"Dạ không con 18 ông ạ".

"À 18 là vẫn đi học". Dừng một lúc ông nói tiếp: "Do you speak English?"

Lúc đấy mình hơi ngạc nhiên tại ông nói rất chuẩn với trôi chảy mặc dù nhìn ông già rồi.

"Yes i do. What do you do for a living?". Tại thấy ông nói tiếng Anh nghĩ là ông làm nghề gì đấy liên quan đến phiên dịch.

"Ông làm bơm xe cháu ạ. Nhưng có nhiều người nước ngoài đến nên ông học luôn".

Còn cả một cuộc nói chuyện dài nhưng tôi chỉ kể đến đây thôi. Gặp hai ông bà, nom cũng gần 80 tuổi rồi. Cưới nhau 53 năm mà cái gì ông cũng quay sang hỏi bà, đặt tay lên tay bà. Bất giác tôi có một cảm giác nhẹ nhàng lạ. À hoá ra cũng có tình yêu như thế, giản dị mà lan toả cái ấm áp đến mọi thứ xung quanh vô cùng. À hoá ra, cái gọi là 'bên nhau trọn đời' là có thật".

Cộng đồng mạng truyền tay nhau câu chuyện ý nghĩa này.

Hiện tại mẩu chuyện đã thu hút hơn 16.000 lượt thích cùng rất nhiều bình luận của dân mạng. Các bạn trẻ cảm phục trước mối tình đáng ngưỡng mộ đồng thời chúc cho hai cụ dồi dào sức khỏe để có thể bên nhau trọn đời. Chỉ là một câu chuyện giản dị về hai cụ già đến cuối đời vẫn rất thương nhau nhưng nó đủ để khiến trái tim của bất cứ ai phải tan chảy.

Lara Ksny