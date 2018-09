Không chỉ gây ngạc nhiên bằng khả năng trò chuyện tiếng Anh lưu loát, cụ bà còn gây ấn tượng bởi lối nói chuyện hài hước.

Mạng xã hội đang lan truyền đoạn video cảnh cụ bà chống gậy đi bán dạo vé số chào mời một vị khách nước ngoài mua bằng tiếng Anh khá trôi chảy.

Trong video, khi bị khách từ chối với lý do không chơi vé số cụ đã thuyết phục bằng cách kể về hoàn cảnh của mình rằng bà đã già, không thể làm lụng ra tiền nên phải đi bán vé số dạo (I’m too old. I can’t work, so I sell lottery. So please, buy one for me).

Khi vị khách rút tiền ra hỏi giá bao nhiêu một vé, bà cụ thốt lên: "Oh too much money, too much money... I think you’re lucky today" (Ôi nhiều tiền quá. Tôi nghĩ hôm nay anh sẽ gặp may). Vị khách cười và nói nếu may mắn trúng giải, năm sau anh sẽ quay lại và cho bà rất nhiều tiền. Bà cụ cười và nói: "I’ll say Budha to give you money" (Tôi sẽ cầu Phật cho anh trúng giải thật lớn).

Ở đoạn cuối video, bà cụ liên tục chúc may mắn và mong anh quay trở lại vào năm sau bằng giọng hài hước: "Next year, you come back again. You come back again I die” (Năm tới hãy quay lại đây nhé. Khi anh quay lại có khi tôi cũng chết rồi). Bà cũng cho biết năm nay đã 84 tuổi và cảm thấy yếu sức lắm rồi.

Cụ bà 84 tuổi bán vé số nói tiếng Anh như gió

Video sau khi đăng tải nhận được nhiều lời khen ngợi và ngưỡng mộ của cộng đồng. Facebook Duyên Nguyễn bình luận: "Ngưỡng mộ cụ quá. Cụ lớn tuổi mà vẫn minh mẫn, hóm hỉnh và nói tiếng Anh trôi chảy. Chẳng bù cho nhiều bạn trẻ, học tiếng Anh cả 12 năm mà ra đường chỉ vài câu giao tiếp chào hỏi còn ngơ ngác như vịt nghe sấm". Thành viên Huang Huang đồng tình: "Cảm thấy xấu hổ quá. 12 năm học của mình chỉ lấy được mấy chữ hi, hello, let’s go, bye, còn bao nhiêu chữ trả lại hết cho thầy cô và thời gian rồi".

Facebook Nguyễn Đình Tùng hài hước so sánh: "Nãy vừa xem mấy cô đi thi hoa hậu trả lời tiếng Anh cười đau hết cả bụng, giờ quay sang xem bà mà há hốc mồm, cụ bắn tiếng Anh như gió".

Cherry Trần