Độ đẹp trai và vẻ ngoan hiền của chàng trai đứng bếp đã khiến nhiều trái tim đổ xiêu đổ vẹo.

Trong một group về giới trẻ, Facebooker M.H.Đ. đăng tải video và hình ảnh về một anh chàng đầu bếp đẹp trai. Độ đẹp trai của anh được ví là "không thịt mỡ dưa hành nào có thể làm lu mờ", đến nỗi mà "gặp anh đầu bếp đẹp trai nên món thịt trở nên ngon hơn", Facebooker M.H.Đ. chia sẻ một cách dí dỏm.

Cộng đồng truy tìm chàng đầu bếp 'đẹp trai nhất Vịnh Bắc Bộ'

Hơn 2.500 lượt like và những bình luận ca ngợi hết lời vẻ đẹp trai hiền lành của anh đầu bếp. Facebooker D. Thắm chia sẻ: "Chậc chậc, người đâu mà mình mới nhìn thôi đã yêu luôn. Làm việc thì chăm chỉ mà hỏi quay video thì nhìn lên e thẹn. Ôi anh là soái ca phương nào đến nơi đây!"

Giật mình trước vẻ đẹp trai như tài tử điện ảnh, không ít Facebooker hy vọng được làm phụ bếp của anh. Ảnh chụp màn hình.n

Facebooker Lê Minh Thy không tiếc lời: "Anh đẹp như trai Hàn ấy. Mình nói thật, con trai biết nấu ăn đã thu hút lắm rồi, giờ vừa làm đầu bếp lại còn đẹp trai nữa thì. Xin đổ luôn từ đây nhé".

Sau khi video và hình ảnh của anh đầu bếp được đăng tải, cộng đồng đã truy tìm ra tung tích của anh chàng này và được biết anh đến từ Thanh Hoá, rất yêu thích công việc đầu bếp. Trang Facebook cá nhân của anh cũng để những kiểu ảnh liên quan đến công việc của mình một cách đầy tự hào.

"Không biết anh ấy có ý định dấn thân vào showbiz không nhỉ", Facebooker Thái La La bông đùa.

Thậm chí, cộng đồng còn phát hiện ra anh chàng này đã có người yêu và tỏ ra vô cùng nuối tiếc. Facebooker Hiền Mai tinh nghịch: "Lúc trước nhà tớ cho người ta thuê mặt bằng mở quán ăn, gặp ngay anh bếp chính đẹp trai lắm, cũng phải ngang ngửa anh này, lại còn răng khểnh nữa. Mỗi tội ngay khi tớ thay quản lý chỗ đó thì cũng là lúc tớ phát hiện anh ấy có bạn gái. Huhu lúc ấy mọi thứ sụp đổ. Tự hỏi làm sao mà đứa bánh bèo chân ngắn lại tốc độ cao thế chứ? Thầm nghĩ 1m75 trở lên thì phải đi với 1m68 mới xứng chứ, sao lại là dưới 1m6".

"Mình lại chậm chân một bước rồi, thôi thì anh đã là hoa có chủ, em xin âm thầm vào xem và like ảnh Facebook anh hàng ngày vậy. Huhu", Facebooker An An bình luận.

An Nhiên