Cộng đồng tranh luận về 'đường cong' nóng bỏng của Angela Phương Trinh

Nhiều người cho rằng hình thể đẹp của 'cô Trinh siêu vòng ba' là nhờ can thiệp dao kéo.

Cộng đồng đang bàn tán về những bức ảnh và video mà Angela Phương Trinh đăng tải trên trang cá nhân, trong đó, hình ảnh vòng 3 bốc lửa của "bà mẹ nhí" được chú ý nhất.

Một cuộc tranh luận nổ ra trên diễn đàn dành cho giới trẻ khi nhiều người cho rằng Angela Phương Trinh đã có một cuộc "đại tu" về hình thể rất lớn dù cho trên trang cá nhân của mình, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập gym, cơ thể ngày càng hoàn hảo. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, hình thể này hoàn toàn nhờ hỗ trợ của dao kéo chứ không phải đẹp do luyện tập.

Một trong những bức ảnh của Angela Phương Trinh đang được cộng đồng bàn tán.

"Ôi đúng là vòng 3 hoàn hảo. Thật sự mình không biết người đẹp này có phẫu thuật độn mông không vì theo mình những người nổi tiếng chăm tập gym chưa chắc có được vòng 3 đẹp đến như vậy", Facebooker Ngọc Vy bày tỏ. "Mình cũng mê gym này, mà tập hoài không thể nào squat vòng 3 và đùi đẹp đến vậy. Theo mình thì những người tập cho vòng 3 to thì cặp đùi sẽ có đường cơ lượn và đùi cũng thuộc hàng... khủng tỷ lệ thuận với vòng 3 cơ", Facebooker Nguyễn Hải Yến chia sẻ.

"Angle Phương Trinh nổi tiếng xưa nay với những tin đồn dao kéo, xem ảnh trước kia mũi của cô nàng thấp mà bây giờ cao dong dỏng nhìn khác vô cùng. Mà cô nàng có bao giờ thừa nhận đâu. Trước các bạn xem ảnh thấy như nào và bây giờ thấy khác nhau quá nhiều vậy mà cũng không nhận ra nữa. Đây nhé, trên thế giới như cô Kim siêu vòng 3 đó, độn mông rất tròn và tạo ngấn nữa kìa, mình thấy vòng 3 của Phương Trinh cũng vậy, nhìn không liên kết, săn chắc, tin chắc dao kéo luôn", tài khoản Uyên Lê bình luận.

Nhiều tranh luận nghi ngờ vòng 3 nảy lửa của Angela Phương Trinh. Ảnh chụp màn hình.

Trong khi đó, nhiều người khẳng định chuyện này hoàn toàn có được do luyện tập. "Mình theo dõi trang cá nhân của chị Trinh thấy chị ấy chia sẻ ảnh tập gym nhiều và ăn uống hợp lý nên làm được như vậy thôi. Thực tế bao nhiêu gymer đã chứng minh được rồi", tài khoản Vi Phương Trinh lý giải.

Đồng tình với quan điểm này, Facebooker Iris Do nói: "Những bạn nào squat mà bị đùi to thì phải kèm theo cardio. Vì cardio là bài đốt mỡ toàn thân. Các bạn squat nặng kết hợp với cardio nặng mà cả vòng 3 kèm đùi đều to nghĩa là các bài tập của các bạn đã không hợp lý. Những huấn luyện viên chuyên nghiệp không ai lại dạy để các bạn to bè như thế mà sẽ khắc phục được hết. Bằng chứng là trên thế giới đó, bao nhiêu người đẹp nhờ tập gym rồi. Sao lại nói người khác bơm mông, dao keo làm gì vậy".

Tài khoản Trung Khang cho rằng: "Mình dõi theo tài khoản cá nhân của chị Trinh bấy lâu nay thấy chị ấy bỏ công sức ra tập squat nặng lắm mà tốn nhiều công sức lắm luôn. Nhiều khi chấn thương phải đi bác sĩ nữa, còn kèm theo đó là chế độ ăn nghiêm ngặt", nên mình nghĩ chị Trinh đẹp là do luyện tập, các bạn bớt sân si chút đi.

An Nhiên