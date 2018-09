Cộng đồng 'ném đá' Hoa hậu Thu Vũ vì màn tiếng Anh thảm họa

'Phát âm những câu đơn giản mà không nghe được tý nào, quá tệ', nhiều người tỏ ra ngán ngẩm.

Sau khi video ghi lại cảnh Hoa hậu Đông Nam Á Thu Vũ của Việt Nam làm giám khảo cuộc thi Mister International 2015 xuất hiện, cộng đồng đã được một phen náo loạn. Trong video này, khi Thu Vũ đặt câu hỏi bằng tiếng Anh cho thí sinh, thí sinh và tất cả những người có trong khán phòng đều ngơ ngác, thậm chí sau khi yêu cầu lặp lại câu hỏi cũng vẫn không rõ dù được nhìn vào giấy. Nhiều người khi xem video này lần đầu cũng khó có thể hiểu Thu Vũ đang muốn hỏi thí sinh điều gì.

Xem video Hoa hậu Thu Vũ nói tiếng Anh

Hoa hậu Thu Vũ chụp ảnh cùng nam thí sinh người Hàn Quốc mà cô đã đặt câu hỏi.

Câu hỏi Thu Vũ đưa ra là “"What do you think is the essence of winning this pageant?" (tạm dịch: Ý nghĩa của việc chiến thắng cuộc thi này là gì?".Tuy nhiên do cô phát âm sai nên hầu hết mọi người đều khá ngơ ngác, không hiểu cô muốn nói gì. Nickname Đôrê nhận xét: “Hello cũng phát âm sai, winning đọc hẳn sang winner là đủ hiểu rồi. Đọc mà chả ai hiểu thì quê thật quê. Đi ra nước ngoài ít nhất cũng phải biết phát âm tiếng Anh đúng chứ nhỉ”.

Nhiều người tỏ ra ngán ngẩm với sự cố này của hoa hậu Đông Nam Á Thu Vũ: “Coi video thấy thất vọng cô hoa hậu này, chỉ có một câu ngắn gọn mà cô ấy đọc đến 2 lần mọi người vẫn đơ ra không hiểu gì”, “Phát âm những câu đơn giản mà không nghe được tý nào, quá tệ!”, độc giả gió và kimoanh04061986 bình luận.

Cũng bởi Thu Vũ đang nắm giữ danh hiệu hoa hậu Đông Nam Á nên việc cô bị cư dân mạng chỉ trích khi phát âm tiếng Anh khó hiểu càng trở nên gay gắt. Mọi việc còn tệ hại hơn khi Thu Vũ tự "minh oan" cho mình bằng việc nói rằng do thí sinh được cô hỏi là người Hàn Quốc và cậu ấy không biết tiếng Anh nên mới không hiểu. Chính cách xử sự này càng khiến Thu Vũ “mất điểm” hơn: “Hết đổ tại micro không tốt giờ cô ấy lại đổ cho thí sinh người Hàn Quốc đó không biết tiếng Anh nên không nghe được, vậy cả MC và mấy người đứng trên sân khấu đó cũng không biết tiếng Anh của cô ấy đâu nhỉ?”, bạn đọc Nguyenhahsp bình luận. Hay như Nobita đánh giá: “Nếu cô ấy muốn được bênh vực, thì trước tiên hãy xin lỗi vì làm cho mọi người không nghe được tiếng Anh của mình. Thêm nữa, một năm sau video mới bị tung ra, nếu nhận biết được vấn đề thì cô ấy đã không đổ cho micro bị rè, cho câu hỏi bị khó, cho người Philippines không nói tiếng Anh…”

Nhưng cũng có ý kiến tỏ ra cảm thông với Hoa hậu Đông Nam Á: “Ai cũng có sai sót và khối người trên đất Sài Gòn còn vụng về trong giao tiếp bằng tiếng Anh, giáo viên dạy tiếng Anh còn mắc lỗi phát âm, chỉ là cô này là người của công chúng thì nói sai, làm sai... thì được nhiều người biết hơn”, độc giả Halina bình luận. “Về bạn hoa hậu này, mình thấy giọng bạn bình thường, không phải tệ như mọi người bàn tán, cái chính là bạn ấy nói sai ngữ pháp và phát âm chưa đúng nên người nghe không hiểu... Nói về giọng ấy, bạn nên thử nghe người Ấn hay người Nhật nói tiếng Anh còn khó nghe hơn nữa”, bạn đọc có nickname Yoona chia sẻ ý kiến.

Chia sẻ mới nhất của hoa hậu Thu Vũ trên trang cá nhân.

Mới đây nhất, Thu Vũ đã mở lại trang cá nhân của mình và đăng tải lời xin lỗi tới khán giả: "Trước tiên Thu xin lỗi và cảm ơn mọi người đã quan tâm động viên, hay trách móc gì Thu cũng xin chân thành cảm ơn hết, bằng cả tấm lòng. Sự thiếu sót là không ai là không có, Thu cũng vậy. Tuy không làm showbiz nhưng Thu biết mình ít nhiều gì cũng là người của công chúng vì vậy mà bản thân Thu lúc nào cũng mang đến những điều tốt đẹp nhất đến cho mọi người và sống luôn đạo đức là điều mà Thu quan tâm. Chuyện thiếu sót thì có thể trau dồi và học hỏi thêm xin mọi người luôn ủng hộ không phải cho Thu mà còn cho cả một lớp trẻ tiếp thu một cách khách quan học hỏi và tự tin để thể hiện mình một cách tốt đẹp hơn. Xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người”.

Maruko Chan