Sự kết hợp ăn ý và sáng tạo của nhân vật chính, cùng hai người bạn phụ họa khiến người xem không thể rời mắt.

Mạng xã hội đang lan truyền video quay lại màn trình diễn của một cô bé người Nhật trên nền nhạc Let it go. Theo chia sẻ, đây là phần tiết mục dự thi của bé gái 10 tuổi tại trường tiểu học. Từng bước đi, cử động, đến dáng điệu của bé gái trông không khác gì công chúa Elsa trong phim hoạt hình Frozen. Tuy nhiên hệ thống phun tuyết có phần thủ công, được sáng tạo bởi hai người bạn phụ họa rất ăn ý.

Công chúa Elsa nhí diễn sâu khiến dân mạng 'cười bò'

Sau khi được chia sẻ trên trang Youtube, video này đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem. Dưới bình luận nhiều người bày tỏ sự thích thú với phần trình diễn này. "Diễn sâu quá. Tôi xem mà không nhịn được cười. Các bé rất dễ thương", thành viên Tung Tran bình luận. Thành viên Qhisuju khen ngợi: "Tôi cười không nhặt được mồm khi xem video này. Thực sự ngưỡng mộ màn kết hợp vô cùng ăn ý của ba cô bé. Các em làm tốt lắm". "Wow, thật tuyệt vời. Tôi cười chảy cả nước mắt", thành viên Peipei Zhou chia sẻ.

Cherry Trần