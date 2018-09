Cô giáo nỗ lực múa 'nhắc bài', các bé vẫn đứng như tượng trên sân khấu

Ba cô giáo cố gắng múa khuấy động phía dưới, các bé mầm non vẫn đứng ngơ ngác trên sân khấu khiến nhiều người không nhịn được cười.

Ngày 8/9, Fanpage Nghệ An đăng tải một video với tựa đề: "Cô rất xinh và rất tốt nhưng các em rất tiếc, vì quên bài". Video được quay tại buổi biểu diễn văn nghệ trường mầm non Trần Đại Nghĩa (TP Vinh, Nghệ An). Trên nền nhạc sôi động bài Baby shark, ba cô giáo bên dưới nhiệt tình múa hát để các bé bắt nhịp theo nhưng cả tập thể vẫn ngơ ngác.

Cô giáo nỗ lực múa 'nhắc bài', học sinh vẫn đứng như tượng trên sân khấu

Video sau khi đăng tải hút 144.000 lượt xem, cùng hàng trăm bình luận khen ngợi sự dễ thương của các bé. Facebook Jeong Tea Anh viết: "Có cảm giác cô yêu các bé và tâm huyết với nghề lắm. Chúc các cô luôn thật nhiều sức khỏe, mang một năm học mới đầy ý nghĩa cho các bé, và thành công hơn nữa là người mẹ hiền, ngôi nhà thứ hai để các bé vui đến trường nhé". Thành viên Vu Thuy Dung phát biểu: "Cô ở dưới hướng dẫn các bé múa. Kết cục các bé đứng xem các cô biểu diễn". "Trẻ em là vậy, ngây thơ và khó hiểu. Khi thích thì cái gì cũng làm, còn khi không thích thì có dụ kiểu gì cũng không làm", tài khoản Nhân Nguyễn ý kiến.

Facebook Thao Tran chia sẻ: "Đây là của trường con mình. Đúng tiết mục của con gái mình mọi người ơi. Chỉ tiếc là lúc quay phụ huynh ngồi phía bên trái của sân khấu nên chỉ quay thấy được cô phía bên trái sân khấu. Trong tiết mục đó có hai cô đứng hai bên để múa cho các em lấy tinh thần và cô bên kia múa cũng đầy nhiệt tình như cô thấy trong video. Các bạn nhỏ ấy chỉ mới 3 tuổi và một số còn chưa đến. Hàng ngày giờ vui chơi các cô tập cho các cháu múa bài đó các cháu múa rất hay và rất đẹp. Chỉ vì hôm khai giảng các cháu đứng lên sân khấu thấy khán giả đông bên dưới nên các cháu thấy ngợp và có chút nhút nhát nên đứng im không múa luôn, chứ không phải lỗi tại cô nhé".

Cherry Trần