Hành động giơ tay để chứng minh đã ngủ say của các bé mầm non khiến nhiều người không nhịn được cười.

Video ghi lại cảnh ngủ trưa tại một lớp học mầm non đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Khi cô giáo bước vào kiểm tra, các bé nằm ngay ngắn trên giường và tỏ ra mình đang ngủ rất say. Tuy nhiên, khi nghe cô hỏi: "Bạn nào ngủ say rồi giơ tay lên nào", bất ngờ nhiều cánh tay lập tức giơ lên. Lúc này, cô giáo liền đáp lại: "Ồ, ngủ hết cả rồi đúng không, tốt lắm!".

Cô giáo mầm non troll học trò: 'Ai ngủ say rồi giơ tay'

Hành động ngây thơ, đáng yêu của các bé khiến người xem thích thú, buồn cười. Facebook Ánh Ngọc viết: "Cô giáo vui tính quá, còn biết chọc học trò. Ai ngờ các con ngây thơ giơ tay luôn". Tài khoản Hồng Loan bình luận: "Đáng yêu quá. Đúng là trẻ con hồn nhiên". Thành viên Hoàng Oanh chia sẻ: "Cứ nghĩ giơ tay thừa nhận ngủ say là ngoan, ai ngờ bị cô giáo lừa. Buồn cười quá. Ước gì được quay lại thời vô lo vô nghĩ như các bé. Sáng dậy đến lớp, chiều về bên bố mẹ".

Cherry Trần