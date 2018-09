Cô gái Việt chơi bài 'Despacito' bằng đàn tranh

Bản hit của hai ca sĩ Luis Fonsi và Daddy Yankee đã được một cô gái trẻ biểu diễn bằng nhạc cụ truyền thống Việt Nam.

Hôm qua, bạn Thanh My đã chia sẻ bản nhạc Latin đang khuấy động toàn cầu "Despacito" bằng đàn tranh, gây chú ý trong cộng đồng. Trong video, cô gái trẻ này tỏ ra khá thành thạo khi sử dụng nhạc cụ truyền thống để thể hiện lại ca khúc. Màn biểu diễn này đã thu hút hơn 14.000 lượt like và gần 1.000 ý kiến bình luận thể hiện sự yêu thích.

Cô gái trẻ cover 'Despacito' phiên bản đàn tranh gây chú ý Bản thân chủ nhân màn cover, bạn Thanh My (23 tuổi, sống tại TP HCM) cũng tỏ ra khá bất ngờ khi được cộng đồng khen ngợi, bày tỏ sự yêu thích. Bạn chia sẻ: "Ban đầu em không có ý định chơi bài đó nhưng bạn bè kêu thử chơi bài Despacito này đi, đi làm khách cũng yêu cầu nhiều nên em đã về tập và quay thử, không ngờ lại được mọi người ủng hộ vậy. Em cũng cố gắng coi hết các nhận xét của các bạn để rút kinh nghiệm thêm cho bản thân".

Thanh My cũng cho biết thêm, bạn đã học đàn tranh từ năm 8 tuổi, sau đó cũng theo học Nhạc Viện TP HCM bậc trung cấp chuyên nghiệp hệ 6 năm nhưng vì lý do riêng nên phải tạm ngừng. Mới đây, My đã trở lại trường khi đăng ký thi bậc Đại học hệ 4 năm. Cô gái trẻ chọn cách vừa đi học vừa tranh thủ làm thêm với công việc chơi đàn ở các khách sạn, nhà hàng để tiếp tục theo đuổi đam mê. "Con đường em đi có hơi muộn so với các bạn nhưng là đam mê mà, không sợ muộn chỉ sợ không nuôi dưỡng tốt đam mê của mình thôi", My bày tỏ.

Tài khoản Nhân Ly Giang sau khi xem đoạn video đã bày tỏ sự thích thú: "Chị chơi hay quá, đàn thêm mấy ca khúc nữa đi chị. Chơi mấy bài nhạc Hoa ý, nghe thì tuyệt vời luôn". "Em không biết gì về đàn tranh nhưng mà nghe chị đàn hay quá ạ. Chị mà thu âm up lên mấy trang nghe nhạc chắc hot lắm đấy", Facebooker Hoàng Minh Hiếu chia sẻ.

"Hay tuyệt đấy. Học bao lâu mới đánh được giỏi như cô ý nhỉ, hâm mộ. Đúng là Việt Nam mình chẳng bao giờ thiếu nhân tài cả", một tài khoản khác viết.

Ying Ying